Kākoʻo ʻo Apple i ka bila Senate Kaleponi e koi ana i ka hōʻike ʻana i ke kinoea Greenhouse

Ua kākoʻo nui ʻo Apple i kahi bila Senate Kaleponi e koi ana i nā hui nui e hōʻike i kā lākou hoʻokuʻu ʻana i ke kinoea hoʻomehana honua i kēlā me kēia makahiki. ʻO ka bila, i noi ʻia e Senatoa Scott Wiener, ke manaʻo nei e hoʻopaʻa i nā ʻoihana i ke kuleana no kā lākou kōkua i ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

Ma kahi leka i pūlima ʻia e Apple's Director for State and Local Government Affairs, D. Michael Foulkes, ua hōʻike ka hui i ke koʻikoʻi o ke ana a me ka hōʻike ʻana i ka hoʻomaopopo ʻana i ko lākou hopena kaiapuni. Hoʻopili ʻo Apple i nā hui nui ʻē aʻe, me Adobe, Ikea, a me Microsoft, i ke kākoʻo ʻana i ka bila.

Inā hoʻoholo ʻia, e koi ana ka pila i nā hui aupuni a me nā hui pilikino me ka loaʻa kālā makahiki ma mua o $1 biliona a e hana ana ma Kaleponi e hōʻike i ka ʻikepili i hōʻoia ʻia i kā lākou hoʻokuʻu ʻana i ka honua. He hana koʻikoʻi kēia neʻe i ka ʻike a me ka hana aniau, e hōʻike ana i ka pono o nā ʻoihana e lawe i ke kuleana no kā lākou wāwae kaiapuni.

Eia kekahi, aia kekahi bila kaʻawale ma lalo o ke kūkākūkā e koi ana i nā hui e hana ana ma Kaleponi me ka loaʻa kālā o $500 miliona e hōʻike i nā pilikia kālā pili i ke aniau. E komo pū ana ka ʻike e pili ana inā ua hoʻolālā lākou no ka hoʻonui ʻana i ka hoʻokō a me nā kumukūʻai ʻinikua ma muli o ka hopena o ke aniau.

Hoʻomaikaʻi kūikawā ʻo Apple i ka hoʻokomo ʻana o ka bila i ka Scope 3 emissions, e komo pū ana me nā hoʻokuʻu ʻole e pili ana i nā kaulahao lako a nā hui a me nā mea hoʻohana hope. Manaʻo pū lākou e hāʻawi i ka manawa kūpono no ka hōʻiliʻili ʻikepili, ka hoʻomalu maikaʻi ʻana, a me ka loiloi ʻaoʻao ʻekolu o ka Scope 1 a me Scope 2 emissions, e pili ana i nā hoʻokuʻu ʻana mai nā hana a me ka hoʻohana ʻana i ka ikehu.

ʻO ka ʻae ʻana o Apple i kēia kānāwai e hōʻike ana i ka ulu ʻana o ka ʻike ma waena o nā ʻoihana nui he mea nui ka ʻike a me ka hōʻike ʻana no ka hoʻoponopono ʻana i ka loli aniau. Ma ka hoʻolaha ākea ʻana i kā lākou hoʻokuʻu ʻana, hiki i nā ʻoihana ke hana i nā hana kūpono i ka hōʻemi ʻana i ko lākou hopena kaiapuni a me ka hāʻawi ʻana i nā hana hoʻomau honua.

