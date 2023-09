E apo i ka Autumn ma Apple Days a me Market To Go in the Lehigh Valley

E hoʻomākaukau e hoʻokipa i ke kau hāʻule ma ke awāwa ʻo Lehigh ma ka ʻahaʻaina Apple Days e hiki mai ana i hoʻonohonoho ʻia e Historic Bethlehem Museums & Sites. E mālama ʻia kēia ʻaha hāʻule ma ka Burnside Plantation i ka Pōʻaono a me ka Lāpule mai ka hola 10 am a 5 pm

Hāʻawi ʻo Apple Days i nā ʻano hana a me nā mea hoihoi no nā malihini o nā makahiki āpau. Mai nā meaʻai ʻono a me nā mea ʻono a hiki i ke mele ola a me nā hōʻikeʻike mōʻaukala, aia kekahi mea no kēlā me kēia. Hiki i ka poʻe i hele ke hauʻoli i nā kaʻa pony a me nā hana like ʻole a nā keiki.

I kēia makahiki, hoʻolauna ʻo Apple Days i nā mea hou hoihoi i ka ʻahaʻaina. No ka manawa mua, e mālama ana lākou i ka hoʻokūkū Cornhole ma ka Pōʻaono. Hiki i nā mea komo ke hoʻokumu i kahi hui ʻelua kanaka a hoʻokūkū no kahi manawa e lanakila ai. Eia hou, hiki i nā mea aloha holoholona ke ʻākoakoa a nānā i ka hana ʻana o nā puaʻa maikaʻi i nā hana ʻoniʻoni. ʻO nā kiʻi pena "Pigcasso", i loaʻa no ke kūʻaiʻana, e hana i nā mea hoʻomanaʻo kūikawā.

Hiki i nā malihini ke komo pū i ka hoʻolauleʻa ʻana i ka pāʻina lā hānau 275th o Burnside. E kōkua i ka hoʻomākaukau ʻana no ka pāʻina lā hānau e pili ana i ke Kolonia ma ke komo ʻana i nā hana e like me ka holoi lole, ka kuke ʻana i nā meaʻai lā hānau, a me ka hoʻonohonoho ʻana i ka papaʻaina.

Ma waho aʻe o nā hana hoʻolauleʻa, hāʻawi ka Historic Bethlehem Museums & Sites i kahi manawa no nā mea hana kiʻi ʻōpio e komo i kahi hoʻokūkū hoʻolālā logo Apple Days. E hōʻike ʻia ka hoʻolālā lanakila i hana ʻia e kahi haumāna ma nā papa 3-6 i nā hoʻolaha kūʻai āpau no Apple Days 2024.

Loaʻa nā tiketi komo no Apple Days no ke kūʻai ʻana, me nā uku no ke kauoha mua. ʻO ke komo ʻana he $10 ma mua o ka Pōʻaono a me $12 ma ka lā o ka hanana. Hiki i nā keiki (4-17) ke komo no $5. Loaʻa pū ʻia nā ʻeke ʻohana, me nā ʻeke lā hoʻokahi i kūʻai ʻia ma $25 (no ʻelua mau mākua a me ʻelua keiki) a me nā ʻeke ʻelua lā ma $30 (pono no ka Pōʻaono a me ka Lāpule). No ka poʻe makemake i ka ʻono ʻana i nā brews kūloko, hiki ke kūʻai ʻia ka Apple Brewery Tent pass no $25 ma mua o ka Pōʻaono a me $27 ma ka lā o ka hanana.

Inā makemake ʻoe i nā ʻono, hiki iā ʻoe ke kauoha mua a kiʻi iā lākou i ka Pōʻalima ma Market to Go. Eia naʻe, inā e ʻohi ʻoe i nā mea ʻono i kauoha mua ʻia i ka Pōʻaono a i ʻole ka Lāpule, pono ke komo ʻana i ka ʻahaʻaina.

He palena ʻole ka kaʻa ʻana ma ka pā ʻahaʻaina, no laila e aʻo ʻia e kaʻa ma ka Moravian University Lot ma ka ʻaoʻao hikina o Monocacy Creek a hele i kahi huakaʻi pōkole i ka ʻahaʻaina. Loaʻa ka lawelawe kaʻa kaʻa mai Nitschmann Middle School a Burnside Plantation no ka poʻe makemake ʻole e hoʻokele.

Ma ka hele ʻana i nā lā Apple, ʻaʻole wale ʻoe e loaʻa i ka manawa maikaʻi loa, akā e kākoʻo pū ana ʻoe i nā Hale Hōʻikeʻike a me nā Pūnaewele ʻo Betelehema i kā lākou misionari e mālama i 20 mau ʻāina mōʻaukala ma Betelehema. Eia kekahi, e hāʻawi ʻoe i ka ʻoihana kūloko ma ke kākoʻo ʻana i ke awāwa ʻo Lehigh a me nā ʻoihana kūloko.

No nā tikiki a me ka ʻike hou aku, e kipa i ka historicbethlehem.org.

Sources:

Nā Hale Hōʻikeʻike a me nā kahua ʻo Betelehema.