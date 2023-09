ʻO ka iPhone 15 Lineup hou i wehe ʻia e Apple me nā ʻoki kumukūʻai no nā mea hoʻohana Irish

Ua hōʻike mua ʻo Apple i kāna laina hou o iPhones a me nā wati akamai, me ka hoʻolaha ʻana o ka iPhone 15 range a me ka Apple Watch Series 9. ʻOiai ua hoʻonui ka ʻenehana tech i nā kumukūʻai o kāna iPhones i ka US, e loaʻa i nā mea hoʻohana Irish ka uku. Hoʻomaka ka iPhone 15 Pro ma € 1,239, kahi ʻoki kumukūʻai € 100 mai ke kumu hoʻohālike o ka makahiki i hala. E hoʻomaka ka iPhone 15 ma € 979, hoʻohālikelike ʻia me € 1,029 i hoʻokahi makahiki i hala. Ua hōʻemi ʻia ke kumukūʻai o ka iPhone 15 Plus i € 1,129 mai € 1,179.

Manaʻo ʻo Apple e hoʻonui i ka ʻike holoʻokoʻa o ka mea hoʻohana me kāna mau mea hou, ʻoiai nā pilikia i loaʻa i ka pilikia o ke kumu kūʻai o kēia manawa. Ua hoʻohiki nā iPhones hou e hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ke kelepona, kiʻi kiʻi, a me ka hoʻopaʻa ʻana i kahi port charging USB maʻamau. E hōʻike ana nā hiʻohiʻona iPhone 15 Pro i kahi pihi hana maʻamau, ʻoiai ʻo ka iPhone 15 Pro e loaʻa i kahi hoʻolālā titanium lōʻihi a me kahi ʻōnaehana kāmela ikaika.

E hoʻolako ʻia ka pae iPhone 15 me ka chip A16, aʻo nā hiʻohiʻona Pro e loaʻa i ka chip A17 i hoʻonui ʻia. Ua hoʻohana pū ka iPhone 15 i ka pilina USB C no ka hoʻopiʻi ʻana a me ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili, e like me ka palena manawa o ka EU e hoʻopaʻa pono i ka hoʻopiʻi ʻana ma 2024. Eia kekahi, ua hoʻonui ʻo Apple i nā mea hiki ke hoʻopaʻa ʻia o ka iPhone, me ka hoʻohui ʻana i ke kōkua alanui ma o ka satellite.

Ua hoʻolauna pū ʻo Apple i ka Apple Watch Series 9, e hōʻike ana i kahi hana mana gesture, ka hana ʻana i nā noi Siri ma ka wati ponoʻī, a me ka hoʻohui ʻana me ka HomePod. Ke hoʻomau nei ka ʻoihana i ka hoʻomau i ka hoʻomau, me ka hoʻāʻo e hoʻopau i ka plastic mai ka ʻeke, hoʻohana i 100% mau mea hana hou, a hilinaʻi i nā kumu ikehu maʻemaʻe hou.

Sources:

- ʻO ka mea loiloi PP Foresight Paolo Pascatore

- ʻO ka hoʻolaha kūhelu o Apple

Nā wehewehena:

- USB C: He pilina kaʻa kaʻa holoʻokoʻa i hoʻohana mau ʻia no ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻoili ʻana i ka ʻikepili i nā mea uila.

- A16 a me A17 chips: E pili ana i nā kaʻina hana i hoʻohana ʻia i nā polokalamu Apple, me A17 ka mana hou a ikaika loa.

- Hiki i nā mea hiki ke hoʻopili ʻia i kahi mea hoʻopili i kahi pūnaewele ukali no ke kamaʻilio a me ke kōkua ʻana i nā kūlana pilikia.