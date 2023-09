Loaʻa iā Apple ka Patent no ka Matte Black Material, hiki ke lawe mai i nā ʻano like ʻole i nā iPhones a me nā MacBook

Ua hāʻawi ʻia ʻo Apple i kahi patent e hiki ai i ka hui ke hoʻohana i kahi mea ʻeleʻele matte ma kāna huahana, me nā iPhones a me MacBooks. ʻO ka patent, i waiho ʻia ma 2020, ua ʻae ʻia e ka United States Trademark and Patent Office (USTPO).

ʻO ka hoʻohana ʻana i ka ʻeleʻele matte i nā huahana a Apple ua kaulana i waena o nā mea kūʻai aku, e like me ka mea i hōʻike ʻia e ka hoʻokuʻu ʻana o ka ʻano ʻano iPhone 7 ʻeleʻele matte i kekahi mau makahiki i hala. Eia naʻe, ʻaʻole lawa ka manaʻo no ka iPhone 7 series no Apple e hoʻomau i ka hāʻawi ʻana i ke kumu hoʻohālike. Hōʻike kēia patent i kēia manawa ua koʻikoʻi ʻo Apple e pili ana i ka mea ʻeleʻele matte a makemake e hōʻoia i kāna huahana i ka maikaʻi i makemake ʻia ma mua o ka hoʻokuʻu ʻana iā lākou i ka mākeke.

Hāʻawi ka patent iā Apple e hoʻohana i nā ʻāpana ʻeleʻele matte anodized e hāʻawi ana i kahi kīnā ʻole a pau ʻole. Hōʻike pū nā kiʻi e pili ana i ka patent i ka hiki ke loaʻa kahi ʻano ʻeleʻele matte no iPhones a me Apple Watches. ʻOiai ʻaʻole paha ia e hiki mai i kēia makahiki, ʻoiai ke hoʻomaka nei ka iPhone 15 hou e hoʻomaka koke, ua ʻōlelo ka patent e hiki ke hoʻokomo ʻia kahi iPhone ʻeleʻele matte i ka wā e hiki mai ana.

Ma kahi o iPhones, wehe ka patent i ka puka no nā MacBook ʻeleʻele matte, ʻaʻole i hāʻawi ʻia e Apple no nā makahiki he mau makahiki. Ua kaulana nā ʻili ʻeleʻele ʻeleʻele ma waena o nā mea hoʻohana MacBook, a ke hōʻike nei kēia patent e noʻonoʻo paha ʻo Apple i kahi koho ʻeleʻele matte no kāna kamepiula.

No ka iPhone 15 series e hiki mai ana, e manaʻo ʻia e hoʻokomo i nā hiʻohiʻona e like me ka iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, a me iPhone 15 Pro Max, aia nā lono o ka hoʻonui ʻana i nā kāmela nui, me kahi lens periscope. Hiki i nā hiʻohiʻona Pro ke hōʻike i kahi kino titanium, hiki ke hoʻonui i ke kumukūʻai o ka huahana.

Ua maopopo ke ʻimi nei ʻo Apple i nā koho hou no kāna mau huahana, a ʻo ka patent no ka mea ʻeleʻele matte e hōʻike ana e noʻonoʻo nei ka hui i ka hoʻokomo ʻana i kēia ʻano. Ke kali nei nā mea hauʻoli i ka hoʻokuʻu ʻana o ka iPhone 15 series, ʻo ka manawa wale nō e haʻi inā he koho ʻeleʻele matte i waena o nā makana.

Sources:

– ʻAmelika Hui Pū ʻIa Kālepa a me ke Keʻena Patent (USTPO)