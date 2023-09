Ua manaʻo ʻo Apple e wehe i ka iPhone 15 me ka USB-C charging

Ua hoʻonohonoho ʻo Apple e hoʻokuʻu i ka iPhone 15 i manaʻo nui ʻia, me nā lono e hōʻike ana e haʻalele ʻo ia i kāna mea hoʻoili uila uila no ke kākoʻo ʻana i ka USB-C. E ʻae kēia neʻe i ka hoʻopiʻi honua a hoʻomāmā i ke kaʻina hana hoʻopiʻi ma nā ʻano mea like ʻole a me nā hōʻailona.

I ka makahiki i hala aku nei, ua hoʻoholo ka European Union i ke kānāwai e koi ana i nā smartphones, tablets, a me nā mea liʻiliʻi ʻē aʻe e kākoʻo i ka USB-C charging ma 2024. Ke manaʻo nei kēia kānāwai e hōʻemi i ka nui o nā charger a me nā kelepona e pono ai nā mea kūʻai aku ke kūʻai aku i nā mea hou. e hoʻoikaika i ka hoʻohālikelike ma waena o nā mea hana i hana ʻia e nā mea hana like ʻole.

ʻOiai he mea koʻikoʻi kēia hoʻololi no iPhones, ua hoʻololi ʻo Apple i kāna iPads a me MacBooks i ka USB-C charging. Eia naʻe, ua kū'ē ka hui i ka hoʻololiʻana i ka iPhone. ʻO ka pelekikena koʻikoʻi o Apple o ke kālepa honua, ʻo Greg Joswiak, i hoʻohālikelike mua i ka waiwai a me ka ubiquity o ka Lightning charger akā ua ʻae ʻo ia e hoʻokō ka hui i ke kauoha EU.

Kūlike ka manaʻo o ka EU me kāna mau hana e hoʻoponopono i ka e-waste. Eia nō naʻe, hiki i ka hoʻololi ʻana i nā mea hoʻoili USB-C ke hoʻonui i ka e-waste i ka wā e hoʻopau ai nā kānaka i kā lākou Uila Uila. Pono paha ʻo Apple e hoʻomohala i kahi polokalamu uila uila uila e hoʻēmi i ka hopena o ke kaiapuni.

Aia nā kumu kālā ma hope o ke kūʻē ʻana o Apple i ka loli. He kumu waiwai ka Uila Uila no Apple, ma o ke kuai ana i na Uila Uila a me na mea komo a me na uwea a ke kolu e hele ana ma o kana polokalamu Made For iPhone. ʻO ka neʻe ʻana i ka USB-C e haʻalele i kekahi o kēia mana a e neʻe i kahi kaiaola ākea ākea.

ʻAʻole maopopo ia inā e hoʻokō ʻia ka neʻe ʻana i USB-C ma nā hiʻohiʻona āpau o ka iPhone 15 a i kaupalena ʻia i nā polokalamu Pro. Eia nō naʻe, ʻaʻole i manaʻo ʻia ka hoʻololi ʻana i ka hoʻopiʻi USB-C i mea hoʻoikaika hoʻokahi no nā mea kūʻai aku e hoʻonui. Nui nā polokalamu kelepona, me nā iPads a me nā MacBook ponoʻī o Apple, ua hoʻohana i ka USB-C, no laila ʻaʻole paʻakikī a paʻakikī paha ke komo ʻana i nā uea.

I ka wā lōʻihi, loaʻa i kahi ʻōnaehana hoʻopiʻi honua nā pono kūpono no nā mea kūʻai. E hoʻopili pū kēia hoʻololi i nā iPhones me ka ulu ʻana o ka hoʻohana ʻana i ka USB-C i nā polokalamu ʻē aʻe. ʻOiai aia paha ka manaʻo e pili ana i ka hoʻololi ʻana i ka hoʻouka uila i ka wā e hiki mai ana, ua kaupalena ʻia i kēia manawa e ka wikiwiki o ka hoʻopiʻi ʻana i hoʻohālikelike ʻia me ka hoʻouka uila.

Sources:

- "Ua hoʻonohonoho ʻo Apple e wehe i ka iPhone 15 me ka USB-C charging, e hōʻailona ana i ka pau ʻana o ka wā uila uila" (CNN)

- Ka wehewehe ʻana o ka uila uila: He uwea hoʻoili waiwai i hoʻomohala ʻia e Apple no kāna mau polokalamu.

- Ka wehewehe ʻana o ka charger USB-C: He maʻamau hoʻopiʻi honua e hiki ai i ka hoʻopiʻi wikiwiki ʻana a me ka hoʻohālikelike ʻana i nā mea like ʻole a me nā hōʻailona.