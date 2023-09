Hana ʻia ʻo Apple Chips ma US, akā hana ʻia ka Packaging ma Taiwan

Wahi a The Information, e hana ʻia nā ʻāpana a Apple, i hana ʻia e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), i ka hale hana hou ma Phoenix, Arizona, e like me ka mea i hoʻolaha ʻia e Apple CEO Tim Cook. Eia nō naʻe, pono e hoʻihoʻi ʻia kēia mau chips i Taiwan no ka hui ʻana no ka mea ʻaʻole i nele ka hale hana ma Arizona i nā pono kūpono no ka hoʻopili ʻana i nā chips ʻoi aku ka maikaʻi.

ʻO Packaging ka pae hope loa o ka hana ʻana i ka chip, kahi i hui ʻia ai nā ʻāpana i loko o kahi hale e hoʻonui ai i ka wikiwiki a me ka pono o ka mana. ʻOiai hiki ke hoʻopaʻa ʻia nā ʻāpana no nā iPads a me nā Mac ma waho o Taiwan, pono e hōʻuluʻulu ʻia nā ʻāpana o ka iPhone ma ka ʻāina. Ua hoʻohana ʻia kēia ʻano hoʻopihapiha e Apple mai 2016.

Ma waho aʻe o Apple, ʻo TSMC kekahi mau mea kūʻai aku e like me NVIDIA, AMD, a me Tesla, nona nā hiʻohiʻona chip, me ka NVIDIA's H100, e hoʻihoʻi ʻia i Taiwan no ka hoʻopili. Ua hōʻike ʻia ka ʻeke holomua i hoʻohana ʻia ma ka iPhone e hoʻohana ʻia e Google no kāna mau kelepona Pixel e hiki mai ana.

Ua hoʻokaʻawale ke aupuni US, ma o ka CHIPS Act, i ke kālā nui e hoʻoikaika i ka hana ʻana i ka chip ma US a hōʻemi i ka hilinaʻi ʻana i nā mea hoʻolako o waho. Ke manaʻo nei kēia neʻe e hoʻoikaika i ka ʻoihana semiconductor US ma waena o nā hoʻopaʻapaʻa me Kina ma luna o Taiwan.

ʻOiai ua hoʻokumu ke aupuni i kahi papahana National Advanced Packaging Manufacturing e lawe mai i ka pahu chip i ka US, ke loaʻa nei ka liʻiliʻi o ke kālā i hoʻohālikelike ʻia i ka hana ʻana i ka chip. Ua ʻōlelo ka Institute of Printed Circuits e hōʻike ana kēia i ka nele o ka hoʻonohonoho mua ʻana no ka hoʻopili ʻana. ʻAʻohe manaʻo o TSMC e kūkulu i nā hale hoʻopihapiha i ka US ma muli o ke kumukūʻai kiʻekiʻe e pili ana a hāʻawi paha i kekahi ʻano hana hoʻopihapiha e hiki mai ana ma Taiwan.

