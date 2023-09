ʻO nā polokalamu iPhone manuahi a uku ʻia ma US

Ma kēia ʻatikala, e ʻimi mākou i nā polokalamu iPhone manuahi a uku ʻia ma US. Hāʻawi kēia mau polokalamu i nā hiʻohiʻona like ʻole a mālama i nā makemake a me nā pono like ʻole.

Ma waena o nā polokalamu iPhone manuahi kiʻekiʻe loa ma ka US, ʻo kahi app kaulana ʻo Temu: Shop Like a Billionaire. Hāʻawi ʻo Temu i nā mea hoʻohana e kūʻai aku i nā mea waiwai a ʻike i ke ʻano o ke ola o kahi piliona kālā. ʻO kahi polokalamu kaulana ʻē aʻe ʻo YouTube TV, e hāʻawi ana i kahi ākea o nā ʻike streaming no nā mea hoʻohana e leʻaleʻa. ʻO TikTok, i ʻike ʻia no kāna mau wikiō pōkole viral, hana pū kekahi i ka papa inoa.

Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo nā polokalamu iPhone i uku nui ʻia ma ka US me Minecraft, kahi pāʻani kaulana loa e hiki ai i nā mea pāʻani ke hana i kā lākou mau honua ponoʻī. ʻO Geometry Dash kahi polokalamu uku ʻē aʻe e hoʻohui i nā mele a me nā pāʻani akamai. ʻO ka pāʻani papa kaulana, MONOPOLY, aia kekahi mana kikohoʻe i loaʻa no nā mea hoʻohana iPhone.

ʻO nā polokalamu uku ʻē aʻe e hana ana i ka papa inoa, ʻo ia ʻo Heads Up!, kahi pāʻani pāʻina leʻaleʻa, a me Plague Inc., kahi pāʻani simulation hoʻolālā kahi e hana ai nā mea pāʻani a hoʻomohala i kahi pathogen e hoʻopili a holoi i ke kanaka.

Hāʻawi kēia mau polokalamu i nā koho leʻaleʻa, mai nā pāʻani a i nā ʻike ola. Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi ʻike kūʻai maikaʻi a i ʻole kahi pāʻani hoihoi e pāʻani ai, aia nā koho i loaʻa ma ka App Store.

