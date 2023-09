Hōʻike ʻo Apple iā Apple Watch Ultra 2 hou me nā hiʻohiʻona hoihoi

Ua hoʻolauna ʻo Apple, ke kanaka nunui tech, i kāna mea hou loa i ka Apple Watch series me ka hoʻomaka ʻana o ka Apple Watch Ultra 2. Ke kaena nei kēia smartwatch hou i kahi ola pākaukau kupaianaha a hiki i 36 mau hola ma ka uku hoʻokahi. Eia kekahi, ma ke ʻano haʻahaʻa haʻahaʻa, hoʻonui ke ola pākaukau i 72 mau hola.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka Apple Watch Ultra 2 ʻo ia ka maka wati kūʻokoʻa i kapa ʻia ʻo 'modular ultra' a Apple i hoʻomohala kūikawā no kēia hāmeʻa. Hoʻohui ʻia, hele mai ka smartwatch me ka chip S9, e hāʻawi ana i ka hana hoʻonui a me ka pono.

Me ke kumu kūʻai hoʻomaka o $799 (₹66,200), hāʻawi ka Apple Watch Ultra 2 i nā ʻano hana hou a me nā hiʻohiʻona. I ka wā o ka hanana hoʻolaha, ua hoʻolaha nui ʻo Apple e pili ana i nā mea i hoʻohana ʻia i kā lākou huahana. Ua hōʻike ka hui ʻaʻole lākou e hoʻokomo hou i ka ʻili i kekahi o kā lākou huahana Apple hou. Eia kekahi, ua hoʻokūpaʻa ʻo Apple i kāna kūpaʻa i ka hoʻomau ʻana ma ka ʻōlelo ʻana ʻo ka Apple Watch Series 9 kā lākou huahana carbon-neutral mua. Ke neʻe nei i mua, e hoʻohana ʻia nā mea hana wati Apple āpau e ka uila maʻemaʻe.

Ua hoʻolauna pū ʻo Apple i ka Series 9 Watch hou, e kaena ana i kahi kaʻina hana ikaika. ʻO kēia hoʻolaha ma mua o ka wehe ʻana o ka iPhone 15 i manaʻo nui ʻia, e manaʻo ʻia e hōʻike i nā awa charging hou, nā kāmela hoʻomaikaʻi, a me nā kumukūʻai kiʻekiʻe loa no nā kumu hoʻohālike. Ma nā ʻōlelo o ka hana, aia ka Series 9 Watch i kahi hiʻohiʻona i kapa ʻia ʻo "pālua pālua." Ma ka paʻi ʻana i ko lākou manamana nui a me ka manamana lima ʻelua, hiki i nā mea hoʻohana ke hana i nā hana like ʻole me ka hoʻopā kino ʻole i ka wati.

I ka wā o ka hanana, wehewehe ʻo Jeff Williams ka Luna Hoʻokele nui o Apple e hoʻohana ana ka hiʻohiʻona "pālua" i ka mīkini aʻo e ʻike i nā loli liʻiliʻi o ke kahe ʻana o ke koko ke paʻi ka mea hoʻohana i ko lākou mau manamana lima. ʻO kēia holomua ka mea e hiki ai i nā mea hoʻohana ke komo i nā hana ʻē aʻe, e like me ka hele ʻana i ka ʻīlio a i ʻole ka paʻa ʻana i ke kīʻaha kofe, ʻoiai e launa pū ana me kā lākou smartwatch.

Eia kekahi, ua hōʻike ʻo Apple CEO Tim Cook e hoʻomau ka ʻoihana e hoʻokuʻu i kāna headset Mix-reality Vision Pro i ka hoʻomaka ʻana o 2024. ʻO kēia huahana i manaʻo nui ʻia e hāʻawi i nā mea hoʻohana i kahi ʻike immersive a me transformative augmented reality.

ʻO ka holoʻokoʻa, ua hōʻike nā hoʻolaha hou a Apple i kā lākou hoʻolaʻa mau i ka hana hou, hoʻomau, a me ka ʻike mea hoʻohana. ʻO ka Apple Watch Ultra 2 a me Series 9 Watch, me ka headset Vision Pro e hiki mai ana, e hōʻike ana i ka hoʻokō ʻana o Apple i ka hoʻokau ʻana i nā palena ʻenehana a hāʻawi i nā huahana ʻokiʻoki i kā lākou mea kūʻai.

