Hoʻopuka ʻo Apple i ka iPhone 15 me ka USB-C Port a me ka ʻōnaehana kamepiula i hoʻomaikaʻi ʻia

Ua wehe wale ʻo Apple i kāna mau kelepona hou, ʻo ka iPhone 15 a me ka iPhone 15 Plus, a ʻo ka hiʻohiʻona hiʻohiʻona ʻo ia ka hoʻokomo ʻana i kahi port USB-C. Hōʻailona kēia i ka haʻalele ʻana mai ka mea hoʻohui Lightning proprietary o Apple, ʻoiai ke neʻe nei ka hui e hoʻokō i nā lula o ka European Union e hiki mai ana. Hoʻomaka ka iPhone 15 ma $799 no ke kumu hoʻohālike 128GB, aʻo ka iPhone 15 Plus e hoʻomaka ma $899 no ka hiki ke mālama like.

ʻOiai ʻo ka hoʻolālā ʻana o nā iPhones o kēia makahiki e like me ka iPhone 14, aia nā mea hoʻonui kaulana. Hōʻike ʻia nā hiʻohiʻona āpau i ka Dynamic Island, kahi ʻoki ʻoki ʻia i hoʻokomo ʻia i ka iPhone 14 Pro a me Pro Max. Hāʻawi ia i kahi ala hou e nānā i nā leka hoʻomaopopo a me ka launa pū me nā polokalamu. Hoʻohui ʻia, ke kaena nei ka iPhone 15 i kahi hōʻike OLED Super Retina hiki ke hōʻike i ka ʻike Dolby Vision me kahi kukui o 1,600 nits. ʻO ka ʻōlinolino kiʻekiʻe o kēia hōʻike a hiki i 2,000 nits i ka lā o ka lā, ʻo ia ka pālua o kona mua.

ʻO ka hoʻonui nui loa i ka iPhone 15 ʻo kāna ʻōnaehana kamera. Ua hoʻonui ʻia ka mea ʻike kamepiula nui i 48 megapixels mai ka 12 megapixels mua i loaʻa ma ka iPhone 14. Aia pū ke kelepona i kahi lens telephoto 12-megapixel a me nā hoʻomaikaʻi ʻana i ke ʻano kiʻi. ʻAʻole pono nā mea hoʻohana e hoʻololi lima i ke ʻano kiʻi, a aia nā mea hoʻonui i ke ʻano pō, Live Photos, a me ke ʻano hana.

I loko o ka iPhone 15, ua hoʻonui ʻo Apple i ka chipset i ka A16, ka mea hana like i hoʻohana ʻia i nā hiʻohiʻona iPhone 14 Pro o ka makahiki i hala. Hoʻohiki ka hui i ke ola pākaukau i nā lā a pau, mahalo i kahi pākaukau ʻoi aku ka nui. Hoʻokomo pū ka iPhone 15 i kahi puʻupuʻu ultra-wideband lua o ka lua no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pilina a me ka loaʻa pololei ʻana ma Find My.

Ma ka ʻaoʻao o ka iPhone 15, ke hoʻolaha nei ʻo Apple i ka Apple Watch Series 9 hou, e hōʻike ana i kahi chip i hoʻonui ʻia me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka GPU a me ka lua o ka hanauna ultra-wideband chip. Hoʻokomo pū ka wati i kahi hiʻohiʻona "pālua-pālua" a ʻoi aku.

