Ke hoʻolauna nei i ka iPhone 15: Hoʻololi a hoʻonui

Hoʻopuka pinepine nā hanana iPhone o Apple i ka nui o ka buzz a me ka hauʻoli, a ʻo ka wehe hou ʻana o ka iPhone 15 ʻaʻole he ʻokoʻa. Ke noho nei ka iPhone i wahi koʻikoʻi o ka ʻoihana a Apple, e helu ana i kahi hapa nui o ka loaʻa kālā o ka hui i kēlā me kēia makahiki. Me kēia hoʻokuʻu hou loa, manaʻo ʻo Apple e hāʻawi i kahi hāmeʻa e hoʻopili ai i nā holomua ʻenehana āpau a me nā hana hou a lākou i kūkulu ai mai ka iPhone mua ma 2007.

ʻO kahi hoʻololi koʻikoʻi me ka iPhone 15 ʻo ka hoʻololi ʻana mai ka mea hoʻopili uila uila ʻo Apple i ka port USB-C i ʻae ʻia. Ua koi ʻia kēia hoʻololi e ka ʻōlelo hoʻoholo mai ka European Union. ʻO ka hopena, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻohana i ke kelepona hoʻokahi e hoʻopiʻi i kā lākou iPhones a me nā mea ʻē aʻe e like me nā headphone a me nā ʻōlelo.

Ma ke alo o ka hoʻolālā, ua hoʻolauna ʻo Apple i nā ʻano kala hou no ka iPhone 15, me ka ʻulaʻula, melemele, ʻōmaʻomaʻo, uliuli, a me ka ʻeleʻele. Hōʻike nā hiʻohiʻona Pro o ka iPhone 15 i kahi hana waho titanium, e ʻoi aku ka māmā a me ka lōʻihi. Ua hōʻemi pū ʻia nā ʻaoʻao pale, e ʻae ana i nā nui hōʻike nui.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o nā hiʻohiʻona iPhone 15 Pro ka hoʻololi ʻana o ka hoʻololi leo me kahi pihi hana programmable. Hiki i nā mea hoʻohana ke hana i kēia pihi no ka hana ʻana i nā hana like ʻole, e like me ka muting/unmuting, ka hoʻomaka ʻana i nā polokalamu, a i ʻole ka hoʻomaka ʻana i nā memo leo.

Ma nā ʻōlelo o ka holomua kāmela, ua hoʻolako ʻo Apple i nā hiʻohiʻona iPhone 15 komo me ka ʻenehana kāmela like i loaʻa i ka pae iPhone 14 Pro ma mua. Aia kēia me kahi pahupaʻikiʻi nui 48-megapixel e hopu i nā kikoʻī nui aʻe a hoʻomaikaʻi i ka nānā ʻana. Hiki i nā mea hoʻohana ke kiʻi i nā kiʻi kiʻekiʻe me ka ʻole o ke kumu hoʻohālike Pro.

Hoʻohanohano nā hiʻohiʻona iPhone 15 Pro i nā hiʻohiʻona kamera i hoʻomaikaʻi ʻia, me nā koho e like me ka lōʻihi preset focal hou, nā mana zoom kiʻekiʻe, hoʻomaikaʻi i ke kiʻi stabilization, a me nā kiʻi haʻahaʻa haʻahaʻa. Hoʻohui ʻia, kūpono nā hiʻohiʻona Pro ʻelua me ka hopu ʻana i "Spacial Videos", kahi ʻano wikiō 3D i kākoʻo ʻia e ka headset Apple Vision Pro e hiki mai ana.

Hāʻawi ka iPhone 15 Pro Max, Pro, a me nā hiʻohiʻona ʻē aʻe i kahi ʻano o nā hiʻohiʻona a me nā hoʻonui e hoʻokō i nā pono a me nā makemake o nā mea hoʻohana. Manaʻo ʻo Apple e hāʻawi i kahi hāmeʻa ʻaʻole wale i ka ʻenehana ʻenehana akā ʻo ka nānā ʻana a me ka hoʻohana ʻana.

Sources:

- ʻatikala: "No ke aha e hiki ai i kahi hui e like me Apple ke hoʻohuli nui i ka nānā ʻana i kahi hoʻolaha huahana maʻalahi?" (ʻAʻohe URL i hāʻawi ʻia)

– Puna kiʻi: Apple