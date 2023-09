Hoʻolaha ʻo Apple i ka lā hoʻokuʻu no iOS 17

Ua hōʻike hope ʻo Apple i ka lā hoʻokuʻu no iOS 17 i kāna hanana hou. E loaʻa ana ka mana hou o ka polokalamu no ka hoʻonui manuahi ma ka Pōʻakahi, Kepakemapa 18. Hele mai kēia hoʻolaha ma hope o ka manaʻo nui o nā mea hoʻohana Apple mai ka wā i hoʻolaha mua ʻia ai ka polokalamu ma ka hanana WWDC i Iune. Manaʻo ʻia ʻo iOS 17 e hoʻololi piha i ka ʻike iPhone.

Ma mua o ka hoʻokuʻu kūhelu, ua loaʻa kahi mana beta o iOS 17 i nā mea hōʻike. Eia naʻe, hiki ke loaʻa ka mana piha i nā mea a pau. Nui nā hiʻohiʻona hoihoi i loaʻa i ka manaʻo i waena o nā mea hoʻohana. ʻO kekahi o kēia mau hiʻohiʻona he hoʻonui iā FaceTime, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e haʻalele i nā leo leo wikiō. Eia hou, kahi mea hana i kapa ʻia ʻo NameDrop e hiki ai i nā mea hoʻohana ke kaʻana like i ka ʻike pili me ka hoʻopaʻa ʻana i kā lākou kelepona. No ka poʻe leʻaleʻa i ka hoʻonohonoho ʻana, ua hoʻokomo pū ʻia kahi palapala puke puke hou.

ʻO kahi hoʻomaikaʻi koʻikoʻi i loaʻa i ka hoihoi o ka poʻe he nui ka ʻōlelo hoʻohiki o kahi hiʻohiʻona autocorrect i hoʻonui ʻia. Ua ʻōlelo ʻia kēia autocorrect hou e aʻo mai nā makemake o ka mea hoʻohana, e hoʻopau ana i ka huhū o ka hoʻololi ʻana i nā huaʻōlelo i manaʻo ʻole ʻia.

Ma ka lā hoʻomaka o Kepakemapa 18, hiki ke loaʻa iā iOS 17 ma o ka hoʻonui ʻana i ka polokalamu. E ʻae kēia i nā mea hoʻohana e hauʻoli i nā hiʻohiʻona hou a i hoʻomaikaʻi ʻia i hoʻokomo ʻia. Ke hoʻomau nei ʻo Apple i nā holomua e hoʻonui ai i ka ʻike mea hoʻohana no kāna mau mea kūʻai.

Sources:

- Hoʻolaha hanana Apple