Ua hōʻike ka Luna Hoʻokele o ka Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ʻo Rohit Chopra i nā hopohopo e pili ana i ka noho aliʻi ʻana o Apple a me Google i ka ʻōnaehana uku US, me ka ʻōlelo ʻana e hana nei lākou ma ke ʻano he "ʻokoʻa" a hoʻopaʻa i ka hana hou ma ka pale ʻana i nā polokalamu ʻē aʻe mai ke komo ʻana i ka mākeke. Ua hana ʻo Chopra i kēia mau ʻōlelo i ka wā o kahi hālāwai fintech i hoʻonohonoho ʻia e ka Philadelphia Federal Reserve.

Ua paʻi hou ka CFPB i kahi hōʻike e nānā ana i ka hopena o nā kulekele Big Tech ma nā hana tap-to-pay i hoʻohana ʻia ma nā polokalamu kelepona. Ua hoʻonohonoho ʻo Apple a me Google i nā hoʻoponopono e hoʻomalu i ka hoʻohui ʻana o ka ʻenehana kamaʻilio kokoke (NFC) i loko o nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu, pono ia no nā pānaʻi tap-to-pay. Inā ʻaʻole e hoʻokō nā polokalamu i kēia mau lula, hiki ke hōʻole ʻia ke komo ʻana a i ʻole ka wehe ʻia ʻana mai ka hale kūʻai app.

Hoʻolaha ʻo Chopra i ka māhele mākeke nui o Apple's iOS a me Google's Android operating system, i loaʻa ma 55% a me 45% o nā kelepona i hoʻouna ʻia ma US. Ma muli o ka ulu nui ʻana o nā uku kelepona, ʻo nā kulekele a me nā hana o kēia mau ʻoihana he hopena koʻikoʻi i ka uku kūʻai.

Ke loiloi nei ka CFPB i ke kuleana o Big Tech i nā ʻōnaehana panakō a me nā ʻōnaehana uku, me ka nānā ʻana i ka ʻōnaehana uku kūpono no nā mea kūʻai aku, nā mea kālepa, a me nā mea hoʻokūkū e kū mai ana. Hoʻomaopopo ʻo Chopra he nui nā mea hoʻopukapuka fintech a me nā ʻoihana e hopohopo nei i ka mana o kēia mau ʻenehana nui e pale i ka hoʻokūkū a me ka hana hou.

Hōʻike ʻia ka hōʻike mai ka CFPB i ka hoʻoponopono ʻana o Apple i nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu mai ke komo ʻana i ka ʻenehana NFC, me ka pale pono iā lākou mai ka hoʻohana ʻana i nā hana tap-to-pay. ʻO ka hoʻohālikelike ʻana, ʻaʻole koi nā hoʻoponopono a Google i nā uku e hoʻolilo ʻia ma o kā lākou ʻeke kālā, e ʻae ana i ka hoʻokūkū hou a me ka hana hou.

Ua hōʻoia ʻo Apple i kēia mau palena ma ka haʻi ʻana i nā pilikia palekana a me ka pilikino. Eia naʻe, nīnau ʻo Chopra inā pono ka pāpā piha ʻana i ka komo ʻana o ka NFC e hoʻoponopono i kēia mau pilikia a manaʻo e hiki ke kau ʻia nā palena pilikino a me ka palekana ma nā polokalamu ʻaoʻao ʻekolu.

I ka hopena, ke hāpai nei ka CFPB i nā nīnau koʻikoʻi e pili ana i ka mana o Apple a me Google i ka ʻōnaehana uku. Ke hoʻomau nei kēia mau ʻenehana loea i ka mākeke, he mea koʻikoʻi ia e hōʻoia i kahi kahua pāʻani pae no nā poʻe āpau a pale i nā hana anti-hoʻokūkū e hiki ke keʻakeʻa i ka hana hou a me nā koho mea kūʻai aku.

