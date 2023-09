ʻO Claude Pro: Hoʻokuʻu ʻo Anthropic i ka mana uku o ChatGPT Competitor

By

ʻO Anthropic, ka hui ma hope o ka mea hoʻokūkū ChatGPT ʻo Claude, i wehe koke ʻia ʻo Claude Pro, kahi mana premium o kāna AI chatbot. Loaʻa no $20 i kēlā me kēia mahina, hāʻawi ʻo Claude Pro i kahi ʻano o nā hiʻohiʻona i hoʻonui ʻia i nā mea hoʻohana, e hoʻohālikelike ana i ke ʻano kumu kūʻai o ChatGPT Plus.

E like me kona mea hoʻokūkū, ʻo Claude kahi mea kamaʻilio AI generative e hana ana ma ke kumu hoʻohālike ʻōlelo nui a Anthropic, ʻo Claude 2. Hoʻomohala ʻia e nā limahana kahiko o OpenAI, ua hoʻonoho ʻo Anthropic iā ia iho ma ke ʻano he ʻano kūpono a kuleana hoʻi i ka ʻāina naʻauao (AI). Ua hana ka hui i nā hana nui e hōʻoia i ka hoʻomaʻamaʻa palekana o nā kumu hoʻohālike AI generative a ua hoʻokumu i nā loina maopopo no ka hoʻomohala ʻana o AI.

Me ke kau inoa ʻana iā Claude Pro, loaʻa nā mea hoʻohana i nā pono he nui. Ua hauʻoli lākou i ʻelima mau manawa ʻoi aku ka hoʻohana ʻana ma mua o ka mana manuahi o Claude.ai a loaʻa iā lākou ka hiki ke hoʻouna i nā leka he nui. Eia hou, loaʻa i nā mea kākau inoa ke komo mua iā Claude.ai i nā wā kaʻa kaʻa nui a loaʻa ke komo mua i nā hiʻohiʻona hou i ka wā i hoʻolauna ʻia ai.

ʻO ka hoʻomaka ʻana o Claude Pro e hōʻike ana i ka hoʻokō ʻana o Anthropic i ka mālama ʻana i kahi pae hoʻokūkū ma ka mākeke chatbot AI. Ma ka hāʻawi ʻana i kahi uku uku o kāna lawelawe, manaʻo ka ʻoihana e hāʻawi i kahi ʻike mea hoʻohana i hoʻonui ʻia i ka wā e loaʻa ai ka loaʻa kālā e kākoʻo i kāna mau hana hoʻomohala mau.

Ua hoʻopuka ʻo Anthropic iā Claude Pro ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa a me United Kingdom, e ʻae ana i nā mea hoʻohana i kēia mau wahi e hoʻohana pono i nā hiʻohiʻona i hoʻonui ʻia a me nā pono i hāʻawi ʻia e ka hoʻolālā inoa inoa.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻokomo ʻana i kahi mana uku o Claude e hōʻike ana i ka manaʻo o Anthropic e hoʻokūkū i nā alakaʻi ʻoihana, e like me OpenAI, a hoʻokumu iā ia iho i mea pāʻani koʻikoʻi ma ka ʻāpana AI. ʻO ka hoʻolaʻa ʻana o ka ʻoihana i ka hoʻomohala ʻana o AI, a me kāna mau hoahana hoʻolālā, hiki ke hoʻonoho iā Anthropic i mea hoʻokūkū ikaika i ka ʻāina ulu o nā chatbots AI generative.

Sources:

- Paena pūnaewele Anthropic