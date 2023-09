Hoʻolaha ʻo Anthropic i ka hoʻolālā inoa inoa ʻo Claude Pro no AI Chatbot

ʻO Anthropic, ka hoʻomaka ʻana o AI i hoʻokumu ʻia e nā limahana OpenAI mua, ua hoʻolauna i kāna hoʻolālā inoa inoa mua e kū pono ana i nā mea kūʻai aku i kapa ʻia ʻo Claude Pro. Loaʻa kēia hoʻolālā no Claude 2, Anthropic's AI-powered chatbot e nānā ana i nā kikokikona. No ka uku mahina o $20 i ka US a i ʻole £ 18 ma UK, loaʻa i ka poʻe kākau inoa iā Claude Pro "5x ʻoi aku ka hoʻohana ʻana" i hoʻohālikelike ʻia i ka tier manuahi, ka hiki ke hoʻouna i nā leka hou aku, ke komo mua ʻana i nā wā kaʻa nui, a me ke komo mua. i nā hiʻohiʻona hou.

Ua kūʻai aku ʻo Anthropic iā Claude Pro e like me OpenAI's ChatGPT Plus, ʻo ia kahi hoʻolālā uku no ChatGPT, he mea hoʻokūkū iā Claude 2. Ua koho nā mea hoʻohana iā Claude i ko lākou kōkua AI i kēlā me kēia lā no kāna mau puka aniani lōʻihi, nā huahana wikiwiki, a paʻakikī. hiki ke noʻonoʻo, e like me ka pou blog a Anthropic. Me ke kau inoa ʻo Claude Pro hou, hiki i nā mea hoʻohana ke komo i ka 5x hou aku o ka hoʻohana ʻana i ke kumu hoʻohālike hou.

Ua wehewehe ʻo Anthropic e hiki i nā mea hoʻohana ʻo Claude Pro ke manaʻo e hoʻouna ma kahi o 100 mau memo iā Claude 2 i kēlā me kēia ʻewalu hola, me ka hoʻihoʻi ʻana i ka palena o ka memo. He ʻokoʻa kēia me nā mea kākau inoa ChatGPT Plus i kaupalena ʻia i 50 mau leka i kēlā me kēia hola ʻekolu. Aia kēia mau palena ma muli o nā kumu waiwai koʻikoʻi e pono ai e holo i nā chatbots AI e like me Claude 2, ʻoi aku hoʻi i ka wā e lawelawe ai i nā mea pili nui a me nā kamaʻilio lōʻihi.

ʻO ka pahuhopu lōʻihi o Anthropic ʻo ia ka hoʻomohala ʻana i kahi "next-gen algorithm for AI self-teaching" hiki ke hoʻohana ʻia e hana i nā mea kōkua virtual hiki ke pane i nā leka uila, hana noiʻi, a hana i nā kiʻi a me nā puke. Ua hoʻonui ka hui i $ 1.45 biliona i ke kālā i kēia manawa, akā manaʻo ʻo ia e koi i $ 5 biliona i nā makahiki ʻelua e hiki mai ana e hoʻokō i kāna ʻike. E hoʻokaʻawale ʻia ka hapa nui o kēia kālā no ka helu ʻana i ka hiki ke kākoʻo i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā hiʻohiʻona o Anthropic, e hilinaʻi nei i nā pūʻulu me nā ʻumi kaukani GPU.

Ke lawelawe nei ʻo Anthropic i kahi helu nui o nā mea kūʻai aku a me nā hoa, me Quora, e hāʻawi ana i ke komo iā Claude 2 a me Claude Instant ma o kāna generative AI app Poe. Eia nō naʻe, ke kū nei ka hui i ka hoʻokūkū mai Cohere a me AI21 Labs, a me OpenAI, ka mea i hoʻomalu i ka mākeke mea hana AI me nā miliona o nā mea hoʻomohala e hoʻohana ana i kāna mau lawelawe a me ka loaʻa kālā i manaʻo ʻia he $1 biliona i ka makahiki aʻe.

Nā Puna: Anthropic, OpenAI