I ka manawa hea e loaʻa ai i kāu polokalamu Pixel ka Android 14?

Ke mākaukau nei ʻo Google e hoʻokuʻu i kāna mea hou Android, Android 14, e hoʻohiki ana e lawe mai i kekahi mau hoʻomaikaʻi maikaʻi a me nā hiʻohiʻona liʻiliʻi e hoʻomaikaʻi i ka ʻike mea hoʻohana. ʻOiai ʻaʻole like ia me nā hiʻohiʻona like ʻole a me nā loli UI e like me ka Android 12, ʻo ia ka mea e kali nui ʻia.

Inā loaʻa iā ʻoe kahi hāmeʻa Pixel, e hauʻoli ʻoe i ka ʻike ʻana o ka Android 14 stable update ma kahi o ke kihi. E hoʻomaka ana mai ʻOkakopa 4, e loaʻa i nā polokalamu Pixel āpau, me ka Pixel 4a 5G, ka mea hou. ʻO ka mea mahalo, ʻo ia hoʻi ka lā o ka hoʻokuʻu ʻana o ka moʻo Pixel 8.

No ka poʻe e ʻimi nei e pili ana i nā mea hana Android ʻē aʻe, aia kahi papa inoa o nā polokalamu kūpono Android 14 i loaʻa. Aia kēia papa inoa i nā OEM āpau a me kā lākou mau polokalamu e loaʻa paha ka Android 14 i ka wā e hiki mai ana.

He mea pono e hoʻomaopopo ua lohi iki ka lā hoʻokuʻu no Android 14. I ka wā mua, ua manaʻo ʻia e hoʻokuʻu ʻia i ka lā 4 Kepakemapa, akā ua hoʻihoʻi ʻia i ʻOkakopa. ʻO kēia ke kumu o nā mea hana mai nā mea hana ʻē aʻe, e like me OnePlus a me Samsung, ka mea i hoʻolālā e hoʻokuʻu i kā lākou mau mana hou i ka mahina like me Google, e hoʻopanee paha i kā lākou mau mea hou i ʻOkakopa.

Inā makemake ʻoe e hoʻāʻo i ka Android 14 ma mua o kona hoʻokuʻu ʻia ʻana, hiki iā ʻoe ke hoʻopaʻa inoa i kāu kelepona Pixel i ka papahana Beta. Ua hōʻea ka mana Beta i ka paʻa o ka paepae a pono e kūpaʻa. Eia nō naʻe, inā makemake ʻoe e pale i ka hālāwai ʻana i nā pōpoki huna, pono paha e kali a hiki i ka lā hoʻokuʻu kūhelu.

I ka hopena, ua kokoke loa ka Android 14 no nā mea nona nā polokalamu Pixel. Hoʻohiki ia e lawe mai i kekahi mau hoʻomaikaʻi maikaʻi a me nā hiʻohiʻona liʻiliʻi e hoʻomaikaʻi i ka ʻike mea hoʻohana. No nā mea hoʻohana o nā polokalamu Android ʻē aʻe, hiki ke lohi iki ka lā hoʻokuʻu. Inā ʻoe e koho e kākau inoa i ka papahana Beta a kali paha no ka hoʻokuʻu kūhelu, ʻo Android 14 kahi mea e kali ai.

