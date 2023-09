Ua hoʻi hou ʻo Andrew Flintoff i ka Cricket Ma hope o Top Gear Crash

Ua hoʻi hou ʻo Andrew Flintoff, ka mea kiikiki mua a me ka mea hōʻike ma Top Gear, ma hope o ka loaʻa ʻana o nā ʻeha i kahi ulia kiʻekiʻe i ka wā kiʻiʻoniʻoni no ka hōʻike. Ua loaʻa ka pōʻino ma Dunsfold Park Aerodrome ma Surrey, kahi i hoʻokele ai ʻo Flintoff i kahi huila ʻekolu Morgan Super 3 ma 130mph. Ua loaʻa ʻo ia i nā ʻeha maka a me nā iwi ʻaoʻao ʻaoʻao akā ua ola ʻo ia.

ʻO Flintoff, ka mea i hoʻomaha mai ka cricket i ka makahiki 2009, ke hana nei ʻo ia ma ke ʻano he kūkākūkā uku ʻole me ka hui kāne o ʻEnelani i ko lākou hui ʻana o One-Day International e kūʻē iā New Zealand. Ua ʻike ʻia ʻo ia e alakaʻi ana i nā hoʻomaʻamaʻa kahua no ka hoʻomākaukau ʻana no ka pāʻani mua ma Cardiff's Sophia Gardens. ʻIke ʻia nā ʻili ma kona mau maka a me ka lipine ma kona ihu.

Ua pau ke komo ʻana o Flintoff me Top Gear, me kāna hoʻoholo e haʻalele ma hope o ka ulia. ʻAʻole kēia kāna ulia mua ma ka hōʻikeʻike, no ka mea, ua hāʻule mua ʻo ia i kahi hale kūʻai kūʻai a hāʻule i luna o kahi trike i ka wikiwiki. Ua ho'ōki iki ka BBC i ke kiʻiʻoniʻoni no ka hōʻike a e hana i kahi loiloi olakino a palekana.

Ma ke kamaʻilio e pili ana i ka hāʻule ʻana, ua ʻōlelo kahi kumu kokoke iā Flintoff ua pili ʻo ia i ka naʻau a me ke kino e ka hanana. ʻO Angela Rippon ka mea hōʻike mua Top Gear i hōʻike i kona aloha, me ka ʻike ʻana ʻaʻole nā ​​​​mea hoʻokele ʻoihana a ua noi pinepine ʻia e hana i nā hana paʻakikī.

ʻOiai ʻaʻole i hui pū me ka hui no ka World Cup e hiki mai ana ma India, ʻo ka hoʻi ʻana o Flintoff i ka cricket he hoʻomohala maikaʻi ia no nā mea pā a me ka haʻuki. ʻO kāna ʻike a me kāna ʻike e hoʻopōmaikaʻi i ka hui o ʻEnelani i kā lākou mau pāʻani me New Zealand.

