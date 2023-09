Hāʻawi ʻo Ubisoft i nā mea hou i ka lā hoʻokuʻu o Xdefiant a me ke kūlana hoʻomohala

Ua hōʻike hou ʻo Ubisoft i kahi mea hou e pili ana i ka lā hoʻokuʻu a me ke kūlana hoʻomohala o kāna pāʻani e hiki mai ana, Xdefiant. Ma kahi pou ma kā lākou pūnaewele mana, ua hōʻike ka mea hana hoʻokō ʻo Mark Rubin ʻaʻole i hala ka pāʻani i ke kaʻina hoʻouna no Sony a me Xbox, e hoʻopiʻi ana i nā pilikia e pono ai ke kamaʻilio ʻia ma mua o ka hiki ke hōʻoia ʻia kahi lā hoʻokuʻu.

Ua wehewehe ʻo Rubin ua loaʻa i ka hui nā hopena mua o ke kaʻina hoʻouna i ka waena o ʻAukake, i hōʻike ʻia ʻaʻole i hoʻokō ka pāʻani i nā koi kūpono no ka hoʻokō. Ua lilo kēia hōʻike i mea kāhāhā i ka hui, no ka mea, ua hoʻohaʻahaʻa lākou i ka nui o nā hana e pono ai e hōʻoia i ka hoʻokō.

ʻO ka hopena, ʻaʻole hiki iā Ubisoft ke hāʻawi i kahi lā hoʻokuʻu kūikawā no Xdefiant i kēia manawa. Akā, ke kālele nei lākou i ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia pili i ka hoʻokō ʻana a me ka hoʻomākaukau ʻana no ka hoʻouna hou ʻana i ka poʻe paʻa kahua. Inā hala ka hoʻouna ʻana, hiki ke hoʻokuʻu ʻia ka pāʻani ma waena o ka hopena o Kepakemapa. Eia nō naʻe, hiki ke hāʻawi ʻia kahi pass conditional, e koi ana i kahi lā 1 patch me nā hoʻoponopono hope no ka hoʻokō. Ma ia ʻano hiʻohiʻona, e hoʻokuʻu ʻia ka lā hoʻokuʻu i ka hoʻomaka / waena o ʻOkakopa.

ʻOiai ʻo kēia mau kānalua ʻole, ua hōʻoia ʻo Rubin i nā mea pā e hoʻomau mau ʻo Ubisoft i ka ʻike a me ka hoʻolohe ʻana i ka manaʻo o ka mea pāʻani. Ua hoʻokomo mua ka hui i nā noi mea pāʻani i ka hoʻomohala ʻana o ka pāʻani, e like me ke komo ʻana o ka Map Voting a me kahi ʻano S&D-like e hiki mai ana. Ua ʻōlelo ʻo Rubin ua manaʻo ʻia ʻo Xdefiant i pāʻani no ke kaiāulu, a ua hoʻolaʻa ʻia ʻo Ubisoft e hāʻawi i ka ʻike maikaʻi loa.

I ka hopena, pono nā mea pā o Xdefiant e kali liʻiliʻi no ka hoʻokuʻu ʻana o ka pāʻani e hana ana ʻo Ubisoft e hōʻoia i ka hoʻokō ʻana me Sony a me Xbox. Ke hoʻoponopono ikaika nei ka hui i nā pilikia i ʻike ʻia i ka wā o ka hoʻouna ʻana a ke manaʻolana nei e hāʻawi i kahi lā hoʻokuʻu paʻa i ka wā hiki.

Source: Ubisoft ma o Ubisoft's official website