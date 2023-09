E kiʻi i ke kahua hana ʻoi loa me ka KYY Portable Monitor

Hōʻuluʻulu manaʻo: Hoʻonui i kāu hoʻonohonoho keʻena mamao me ka KYY Portable Monitor, i kēia manawa ke kūʻai aku no 48% ma Amazon. ʻO kēia mākaʻikaʻi māmā a maʻalahi hoʻi i kūpono me nā laptops, smartphones, consoles pāʻani, a me nā mea hou aku, e hoʻomaʻamaʻa maikaʻi ia no ka hana a me ka pāʻani ma ka hele. Me kāna hoʻolālā hiki ke hoʻopili a me ka uhi pale pale pale, ʻo ka KYY Portable Monitor ʻo ia ka ʻoihana lawe lima hope loa.

ʻO ka piʻi ʻana o nā hiʻohiʻona hana mamao a hybrid i hana i nā monitor portable i mea pono e loaʻa i ka poʻe loea i ka neʻe. ʻOiai ua loaʻa paha iā ʻoe nā mea hana-mai-home e pono ai, hiki i ka monitor portable ke hoʻololi i kāu keʻena mamao ma nā wahi āu e hele ai. Inā ʻoe e hana ana mai ka hale ʻaina a i ʻole ke keʻena hōkele ma kahakai, aia ka KYY Portable Monitor e kōkua.

Ke hāʻawi nei ʻo Amazon i kahi hoʻemi he 48% ma ka KYY Portable Monitor, e lawe ana i ke kumukūʻai i lalo i $114.99 (ma mua $ 219.99). Me ka helu 4.5-hōkū a hōʻailona ʻia ma ke ʻano he Amazon Choice for Computer Monitors e KYY, he koho hilinaʻi a kūpono kēia monitor.

ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai i ka KYY Portable Monitor ʻo ia ka versatility a me ka portability. Hiki iā ia ke hoʻokomo maʻalahi i kāu ʻeke ʻeke a i ʻole ka ʻeke huakaʻi, mahalo i kāna hoʻolālā māmā ma kahi o 1.7 paona. Hōʻike ka mea nānā i ka pale 15.6-ʻīniha a hele mai me kahi uhi pale i hana ʻia mai ka ʻili ʻili PU. Hiki iā ʻoe ke hoʻololi i ke kihi o ka monitor i kāu makemake, e ʻoluʻolu e hoʻohana i nā wahi āu e noho ai.

Ua kūpono ka KYY Portable Monitor me ka hapa nui o nā laptops, smartphones, PCs, consoles pāʻani like PS4, Xbox, a me Nintendo Switch. Hāʻawi ia i ʻelua port USB Type-C a me kahi awa Mini-HDMI no ka pili wikiwiki a maʻalahi i kāu mau polokalamu. Me kāna mau hiʻohiʻona kiʻekiʻe, hoʻomaikaʻi ka poʻe loiloi i ka mākaʻikaʻi no kāna "hōʻoluʻolu koke" a me ka ʻike ʻike maikaʻi.

Mai poina i kēia hana kupaianaha. Hoʻonui i kāu hoʻonohonoho keʻena mamao me ka KYY Portable Monitor a hauʻoli i ka maʻalahi o ka hana ʻana mai nā wahi āpau. E ʻoluʻolu e nānā i nā ʻōlelo aʻoaʻo huahana hou aʻe, e komo pū ana me nā makana laptop maikaʻi loa, nā pepeiao pepeiao Bluetooth, a me nā mea hoʻonui WiFi.

Nā wehewehena:

1. Hiki ke nānā aku: He mea hōʻike kiʻekiʻe e hiki ke lawe maʻalahi a hoʻopili ʻia i ke kamepiula a i ʻole nā ​​mea hana ʻē aʻe no ka hiki ke nānā lōʻihi.

2. Nā hiʻohiʻona mamao a i ʻole hybrid: Nā hiʻohiʻona hana kahi e hiki ai i nā limahana ke hana ma ka home a i ʻole e hoʻokaʻawale i ko lākou manawa ma waena o ka hana mamao a ma ke keʻena.

3. Amazon Choice: He lepili i hāʻawi ʻia e Amazon i nā huahana me ka helu kiʻekiʻe a me nā loiloi maikaʻi, e hōʻike ana he kaulana a mahalo nui ʻia lākou e nā mea kūʻai.

