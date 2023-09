ʻO Sennheiser Earbuds a me Headphones ma ke kūʻai aku ma Amazon: E kiʻi i nā makana maikaʻi loa i kēia manawa!

Ke hāʻawi nei ʻo Amazon i kēia manawa i nā kumukūʻai hoʻemi ma kahi ʻano o Sennheiser earbuds a me over-ear headphones, me ka Momentum True Wireless 3 Earbuds i mahalo nui ʻia. ʻIke ʻia no ko lākou ʻano kani maikaʻi loa, pili pinepine nā huahana Sennheiser me nā kumukūʻai kiʻekiʻe. Eia nō naʻe, hāʻawi ka hāʻawi manawa palena ʻole o Amazon i kahi manawa e loaʻa ai kēia mau pepeiao pepeiao kiʻekiʻe ma ke kumu kūʻai aku.

ʻO ka Momentum True Wireless 3 Earbuds maʻamau e kūʻai aku no $ 399.95 akā loaʻa i kēia manawa ma ke kumu kūʻai kūʻai o $ 265 wale nō ma Amazon, e hāʻawi ana i kahi mālama nui 34%. Hoʻolako ʻia kēia mau pepeiao me nā mea hoʻokele TrueResponse a me ka codec Adaptive aptX, e hāʻawi ana i kahi ʻike leo kiʻekiʻe me ka bass hohonu. Hāʻawi pū lākou i ka Adaptive Noise Reduction, me ka hoʻopau maikaʻi ʻana i ka leo waho i makemake ʻole ʻia, ʻoiai ka Transparency Mode e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻomau i ka ʻike i ko lākou puni.

ʻO ka hoʻolālā ergonomic o kēia mau earbuds e hōʻoia i kahi kūpono kūpono, hoʻonui i ka hōʻoluʻolu i ka wā hoʻohana lōʻihi. Eia kekahi, hāʻawi ke ola pākaukau maikaʻi a hiki i 28 mau hola o ka pāʻani me ka on-the-go charging. Ua hoʻomaikaʻi nā mea kūʻai aku i ka hōʻoluʻolu ʻokoʻa, ka hiʻohiʻona hiʻohiʻona, a me nā mea ʻōlelo ikaika o ka Momentum True Wireless 3 Earbuds.

Ma waho aʻe o nā earbuds, ʻo ke kūʻai aku ʻana o Amazon e loaʻa nā uku ma nā poʻo pepeiao a me nā hiʻohiʻona Sennheiser. He manawa kūpono loa kēia no ka poʻe ʻenehana a me nā mea aloha mele e hoʻohana pono i kēia mau hōʻemi kumukūʻai a hoʻokomo i nā mea leo leo kiʻekiʻe o Sennheiser.

E ʻoluʻolu, pololei nā kumukūʻai i ka manawa o ka paʻi ʻana.

