Hoʻohenehene ʻo Amanda Holden i ka lole liʻiliʻi ʻili

ʻO Amanda Holden, ke kanaka kīwī Pelekane he 52 mau makahiki, ua huli ʻo ia i ke poʻo i kahi lole liʻiliʻi ʻili ʻeleʻele, e hōʻike ana he helu wale nō ka makahiki i ka wā e hiki mai ana i ke ʻano. ʻOiai ʻo kona helehelena nani, ua hōʻike ʻo ia e hoʻohana mau ana ʻo ia i hoʻokahi Aperol Spritz i hoʻokahi lā, ʻoiai ke hoʻāʻo nei e detox.

Ua hōʻike ʻo Holden i kāna ʻaʻahu i ka hilinaʻi a me ke ʻano hoʻolālā. ʻO ka lole liʻiliʻi liʻiliʻi ʻeleʻele i hoʻokūpaʻa i kona kiʻi, e ʻae iā ia e hōʻike i ka nani a me ka edginess i ka manawa like. ʻO kāna koho ʻaʻahu i hoʻouna ʻia i ka piʻi ʻana o ka mahana a loaʻa i ka hoʻomaikaʻi ʻana mai nā mea pā a me nā mea hoʻohewa like.

Ma waho aʻe o kona manaʻo maikaʻi ʻole, ua wehe pū ʻo Holden e pili ana i kāna mau inu inu. ʻOiai ʻo ka ʻike ʻana i kona olakino a me ka mālama ʻana i ka nohona kaulike, ua ʻae ʻo ia e leʻaleʻa i hoʻokahi Aperol Spritz i ka lā. Ua lilo kēia hōʻike i mea kāhāhā i ka poʻe he nui, ʻoiai ua kūʻē i kāna hoʻāʻo ʻana i ka detoxing.

ʻOiai ʻo ka hoʻokomo ʻana i ka mea inu ʻawaʻawa i kēlā me kēia lā he mea kūʻē paha i ka detox, pono e hoʻomaopopo he kī nui ka hoʻohaʻahaʻa. ʻO Aperol Spritz, kahi mea inu ʻai kaulana i hana ʻia me Aperol, Prosecco, a me ka wai kōpaʻa, hiki ke hauʻoli ʻia me ka hoʻohaʻahaʻa ʻole me ka haʻalele ʻole i nā pahuhopu olakino.

ʻO ka hilinaʻi o Holden, ke ʻano pilikino, a me ka ʻoiaʻiʻo e pili ana i kāna mau koho ola he mea hoʻoikaika i nā mea he nui. Ma ka mālama ʻana i kahi kaulike ma waena o ka indulgence a me ka hoʻohaʻahaʻa, paipai ʻo ia i nā poʻe ʻē aʻe e hoʻokumu i ko lākou ola maikaʻi ʻoiai e hauʻoli ana i nā mea a lākou e aloha ai.

