ʻIke ʻo Picross e pāʻani i ke ola hou ma Nintendo Switch

ʻEiwa mau pāʻani ma ka Picross e series, i hoʻokuʻu mua ʻia ma ka 3DS, ke hele nei lākou i ka Nintendo Switch. ʻAʻole i loaʻa nā pāʻani no ke kūʻai ʻana mai Malaki i ka wā i pani ʻia ai ka 3DS eShop. Eia naʻe, ua hoʻolaha ka mea hoʻomohala ʻo Jupiter e hoʻokuʻu ʻia ka pāʻani mua ma ka moʻo, Picross S + ma ka Switch i ka makahiki aʻe.

E loaʻa ana ʻo Picross S+ no £3.99 (a i ʻole € 5 / $ 5 no ka poʻe heluhelu ma nā wahi ʻē aʻe), aʻo ke koena Picross e pāʻani e hāʻawi ʻia ma ke ʻano he mau ʻikepili hou ma ke kumukūʻai like.

Ua hoʻokuʻu mua ʻia ka Picross e series ma waena o 2011 a me 2018. Eia naʻe, ua hoʻokuʻu wale ʻia ka pāʻani hope loa o ka moʻo, ʻo Picross e9, ma Iapana, e waiho ana i nā mea pā ma waho o Iapana e makemake nui e loaʻa i ka pāʻani.

ʻO kēia neʻe ʻana e lawe mai i nā pāʻani Picross e i ka Nintendo Switch e like paha me ka paʻakikī, akā e hōʻoiaʻiʻo ia ʻaʻole e nalowale kēia mau pāʻani aloha i loko o ka pouli. Ua manaʻo ka Video Game History Foundation he 87 pakeneka o nā pāʻani i hoʻokuʻu ʻia ma mua o 2010 ʻaʻole i loaʻa i kēia manawa. Me kēia i ka noʻonoʻo, ʻike maopopo ka mālama ʻana i kēia mau pāʻani a hiki iā lākou ke loaʻa i kahi anaina hou he mea koʻikoʻi no ko lākou lōʻihi i ka mōʻaukala pāʻani.

Hoʻomaopopo ʻo Picross S+ i kahi hoʻāla hou ʻana no ka Picross e series a hāʻawi i ka poʻe pā i ka manawa e leʻaleʻa hou ai i kēia mau hanana i piha i ka puzzle. Me ka ʻōlelo hoʻohiki o nā ʻikepili hou e hiki mai ana, ʻike maikaʻi ka wā e hiki mai ana no nā mea pā o kēia franchise kaulana.

Sources:

– Nintendo Ola