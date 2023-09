Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: He alakaʻi i nā mea kaua hou

ʻO Cyberpunk 2077 Phantom Liberty kahi hoʻonui e hoʻolauna i nā mea kaua hou no nā mea pāʻani e hoʻohana. ʻAʻole hāʻawi wale ka hoʻonui i kahi moʻolelo hou, akā pū kekahi me nā mākau hou, nā kaiapuni, nā kaʻa, a me nā ʻimi. ʻO kekahi o nā mea hoihoi loa i ka pāʻani ʻo ia ka arsenal o nā mea kaua hou.

ʻO ka hoʻolako ʻana iā V me nā pū ikaika a me nā mea kaua melee kekahi o nā mea leʻaleʻa o Cyberpunk. Hāʻawi ia i nā mea pāʻani, ʻoi aku ka poʻe i kūkulu ʻia ʻo Cyberpunk 2077 maikaʻi loa, e lanakila maʻalahi i nā ʻenemi weliweli.

Hoʻokomo ʻo Phantom Liberty i kekahi mau mea kaua hou i ka pāʻani. Eia kekahi o lākou:

pono:

ʻO ka kauoha he pū pana ʻelua me nā hoʻololi hoʻoweliweli e like me ka uea ʻauʻau a me ka pena ʻulaʻula. Ua kapa ʻia ʻo ia ma ke ʻano he "Illegal" e nā luna kānāwai kūloko, e hōʻike ana i kona mana luku.

Pono:

ʻO Grit kahi panapana paʻa me ka makasina lōʻihi. He mea pono kona mau lako kaua i ka hoopau ana i na hoa paio. E like me ka Order, ua manaʻo ʻia ʻo Grit he "Illegal" a manaʻo ʻia he mea kaua ikaika.

Luna kiaʻi:

ʻO ka Warden he SMG me kahi hoʻolālā ʻeleʻele a melemele. Hoʻonui ʻia kona mana ahi me kahi pā pākaukau, hiki paha i nā mea pāʻani ke hoʻopaʻa i kā lākou mau pana no ka mana komo kiʻekiʻe.

Osprey:

ʻO ka Osprey kahi pu panapana me kahi pahu lōʻihi, kahi makasini pipi, a me kahi ākea ākea. He kūpono ia no ka hakakā lōʻihi, e hāʻawi ana i nā mea pāʻani me ka pololei a me ka mana.

Hercules:

He mea kaua kūikawā ʻo Hercules me nā hōʻailona ahi a me nā hōʻailona pōʻino, e hōʻike ana i kona ʻano pōʻino a paʻakikī. Manaʻo ʻia e loaʻa nā mana e hiki ke hoʻokau i ka lapalapa a i ʻole nā ​​​​poino ʻona i nā ʻenemi.

Rasetsu:

ʻO Rasetsu kekahi pu panapana sniper, lōʻihi a ʻoi aku ka chunki ma mua o ka Osprey. Hiki paha i kēia mea kaua ke komo i nā ʻenemi pale kaua nui. Hoʻokumu ʻia ia e ka Tsunami Defense Systems, i ʻike ʻia no kā lākou ʻenehana kiʻekiʻe.

Katana wela:

He mea kaua melee ka Thermal Katana me ka ʻulaʻula ʻālohilohi. Hiki iā ia ke hoʻoheheʻe i ka pale kaua o nā ʻenemi, e lilo ia i koho weliweli no ka hakakā kokoke.

ʻO kēia kekahi o nā mea kaua i hoʻokomo ʻia ma Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. E hoʻomau no nā mea hou aku i ka wā e hoʻolaha ʻia ai nā mea kaua hou. I kēia manawa, hiki iā ʻoe ke kipa i kā mākou ʻaoʻao Cyberpunk no nā nūhou hou a me nā alakaʻi.

