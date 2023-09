ʻO Airtel Balance Check: ʻO nā ala maʻalahi e ʻike ai i kāu kaulike kau mua

He mea nui ka mālama ʻana i kāu koena i uku mua ʻia ʻo Airtel e pale aku i nā pilikia i manaʻo ʻole ʻia i kāu lawelawe kelepona. ʻO ka mea pōmaikaʻi, ʻelua mau ala maʻalahi e hoʻokō ai i kahi loiloi kaulike Airtel a loaʻa i nā kikoʻī e like me kāu kaulike o kēia manawa, ke koena o ka ʻikepili, a me ka recharge validity.

ʻAʻole pono ke ala mua i ka ʻike pūnaewele a hiki ke hoʻohana ʻia ma kekahi ʻano kelepona. Eia nō naʻe, hāʻawi ia i ka ʻike liʻiliʻi i hoʻohālikelike ʻia i ke ala ʻelua, e pili ana i ka hoʻoiho ʻana i ka app Airtel official.

Inā he kelepona kāu, hiki iā ʻoe ke hoʻohana i nā ala ʻelua e nānā pono i kāu koena Airtel. E hōʻoia wale i loaʻa iā ʻoe ka pilina pūnaewele maʻamau a i ʻole ke komo pūnaewele ma kāu kelepona.

E nānā i ke kaulike o Airtel me ka hoʻohana ʻana i ke code USSD:

E wehe i ka dialer a i ʻole ka noi kelepona ma kāu kelepona a i ʻole kelepona hiʻona. E kaomi i ka *123*10# me ka hoʻohana ʻana i ka papa kī o kāu kelepona. E kaomi i ke pihi kelepona e hoʻouna i ke code USSD. E nānā i kāu mau kikoʻī koena a hoʻokomo i nā helu hou no ka loaʻa ʻana o ka ʻike hou aku.

ʻO Airtel Balance Check me ka hoʻohana ʻana iā Airtel Thanks App:

Hoʻoiho i ka polokalamu Airtel Thanks mai ka Hale kūʻai App a i ʻole ka hale kūʻai Google Play. E hoʻokomo i kāu helu kelepona a hoʻokomo i ka OTP i loaʻa ma o SMS. E kaomi ma luna o "Services" ma ka ʻaoʻao hema hema o ka pale. E koho i kāu helu kelepona e nānā i nā kikoʻī e like me ke koena o kēia manawa, ka ʻikepili i loaʻa, a me ka pono.

Ma ka hahai ʻana i kēia mau ʻanuʻu, hiki iā ʻoe ke hana maʻalahi i kahi loiloi kaulike Airtel a noho ʻike e pili ana i kāu moʻokāki prepaid. Mai poina e hoʻopaʻa i ka mana i waho a me ka hoʻokomo ʻana, a me ka ʻae ʻikepili i loaʻa, no laila hiki iā ʻoe ke hoʻonui i kāu helu inā pono.

