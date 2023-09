Ke alo nei ke keʻena hoʻohui ʻenehana Air Force i nā hoʻopaneʻe kūpono i nā hoʻolālā kikohoʻe

Ke kū nei ke keʻena hoʻohui ʻenehana hou o ka Air Force i nā lohi i ka hoʻokō ʻana i kāna mau hoʻolālā kikohoʻe koʻikoʻi ma muli o nā kaohi kālā. ʻO ka keʻena, ʻo ia wale nō ka makahiki, manaʻo e lawe i nā ʻōnaehana kauoha a me nā ʻōnaehana hoʻokele a me nā ʻōnaehana kamepiula ʻē aʻe i nā mea hoʻohana e 2024.

ʻO ka manaʻo o ka Air Force ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana hou a me nā hoʻonā kikohoʻe e hoʻomaikaʻi i ka hiki ke hana a me ka hoʻololi ʻana i nā kaʻina hana. Hiki i nā mea hoʻohana ke komo i ka ʻikepili a me ka ʻike i ka manawa maoli, e hoʻomaikaʻi ana i ka hoʻoholo ʻana a me ka maikaʻi o ka misionari.

Eia nō naʻe, me ka hiki ʻana mai o ka lohi kālā, hiki ke koi ʻia ka Air Force e lohi i kāna mau hana hoʻololi kikohoʻe. Hiki i kēia mau lohi ke hoʻopili i ka palena manawa no ka hoʻokō ʻana i nā ʻenehana a me nā ʻenehana hou, e kaupalena ana i ka hiki o ka Air Force ke hoʻohana piha i nā pono o ka computing cloud a me nā mea hou kikohoʻe ʻē aʻe.

He kuleana koʻikoʻi ka keʻena hoʻohui ʻenehana i ka hoʻopaʻa ʻana i ka ʻokoʻa ma waena o nā mea hana a me ka ʻenehana. ʻO kāna misionari ka ʻike, hoʻomohala, a hoʻokō i nā ʻenehana ʻokiʻoki e kākoʻo i nā koi o ka Air Force. Ma ka hoʻopololei ʻana i nā ʻōnaehana kikohoʻe a me ka hoʻohui ʻana i nā ʻenehana holomua, manaʻo ke keʻena e hoʻonui i ka mākaukau holoʻokoʻa o ka Air Force a me ka pono.

ʻO ka hiki ke hoʻopaneʻe kālā e hōʻike i ke koʻikoʻi o ka loaʻa ʻana o ke kālā kūpono e kākoʻo i ka holomua ʻenehana i ka pūʻali koa. I ka wā e ulu nui ana nā mana kikohoʻe, he mea koʻikoʻi ia no ka Air Force e hoʻokumu i ka hoʻopukapuka ʻana i nā ʻōnaehana kamepiula a hōʻoia i ka hoʻohui pono ʻana o nā ʻenehana hou.

ʻOiai ke kūpaʻa nei ke keʻena hoʻohui ʻenehana i kāna mau hoʻolālā kikohoʻe, pono paha nā kaohi kālā e hoʻololi i ka manawa. Pono ka Air Force e loiloi pono i kāna mau mea nui a hana i nā hoʻoholo hoʻoholo e hōʻoia i ka hoʻomau ʻana o kāna mau hana hoʻololi kikohoʻe.

