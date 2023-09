ʻIke ʻo Character.ai's AI App i ka ulu ʻana o nā mea hoʻohana

ʻO Character.ai, ka mea hoʻomohala polokalamu AI e ʻae i nā mea hoʻohana e hana i kā lākou iho AI ponoʻī, ke ʻike nei i ka piʻi ʻana o ka hoʻopili ʻana o nā mea hoʻohana ma kāna mau polokalamu kelepona. Ua hōʻike ʻia kahi loiloi hou e ka hui naʻauao mākeke ʻo Similarweb ua loaʻa i ka iOS a me nā polokalamu Android no Character.ai i kēia manawa he 4.2 miliona mau mea hoʻohana ikaika i kēlā me kēia mahina ma US, i hoʻohālikelike ʻia me nā polokalamu kelepona ʻo ChatGPT, aia ma kahi o 6 miliona mau mea hoʻohana ikaika ma US.

Ua ʻike ʻo Character.ai i ka ulu kaulana mai kona hoʻomaka ʻana i Mei 2023, ʻoi aku ma mua o 1.7 miliona mau mea hoʻokomo i kāna pule mua. He paʻakikī ka hoʻopaʻa ʻana i nā mea hoʻohana no ka hapa nui o nā polokalamu kelepona, me ka awelika 30 mau lā o ka mālama ʻana o 3-4% a me ka wehe ʻana i nā uku ma mua o 40% ma hope o 30 mau lā. Ua mālama ʻo Character.ai i nā mea hoʻohana mua a hoʻonui i kona hoʻohana ʻana i nā mahina mai kona hoʻomaka ʻana.

Eia nō naʻe, ke hoʻomau nei ʻo ChatGPT i kahi alakaʻi ma luna o Character.ai ma ka pūnaewele, no ka mea makemake nui nā mea hoʻohana e kūkulu a launa pū me kā lākou AI chatbots ma nā polokalamu kelepona ma mua o kahi pūnaewele. Ma ke ao holoʻokoʻa, hōʻike ʻia ka ʻikepili Android he helu ʻoi aku ka nui o ChatGPT o nā mea hoʻohana i kēlā me kēia mahina ma ke kelepona hoʻohālikelike ʻia me Character.ai.

ʻO kahi ʻāpana kahi i kū ai ʻo Character.ai ʻo kāna ʻōpio mea hoʻohana demographic. Ma kahi o 60% o kāna poʻe hoʻolohe pūnaewele he 18-24 mau makahiki, ka mea i hoʻomau mau i ke kauwela aʻo ka hele ʻana o ka pūnaewele i ChatGPT ua emi iho. Hōʻike pū nā mea hoʻolako AI ʻē aʻe i ka hoʻohana haʻahaʻa ʻana ma waena o nā pūʻulu ʻōpio.

Hōʻike ka ʻikepili o Similarweb ua ʻike ʻo ChatGPT i ka emi ʻana o nā kipa pūnaewele puni honua no ʻekolu mau mahina. Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻomaka hou ʻana o ka makahiki kula i alakaʻi i ka hoʻihoʻi hou ʻana i nā kipa i ka pūnaewele ChatGPT, e hōʻailona ana i ka huli ʻana. ʻO Character.ai, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻike ʻo ia i ka lele ʻana o kāna pūnaewele i ke kauwela akā ua uku ʻia ma o ka hoʻohana ʻana i kāna mau polokalamu kelepona.

Hiki iā Character.ai ke hoʻonui hou aku i kāna waihona mea hoʻohana, i kākoʻo ʻia e kāna kālā $150 miliona Series A a me kahi helu $1 biliona. ʻO nā mea hoʻokumu o ka hoʻomaka, ʻo Noam Shazeer lāua ʻo Daniel De Freitas, he ʻike nui i ke kahua o AI a ua kūkulu i kahi kahua ikaika e hoʻomaikaʻi mau ana i kāna huahana.

ʻOiai ke hoʻoikaika nei ka holomua o Character.ai a me ka ulu ʻana o ka mea hoʻohana, e ʻike ʻia inā e hoʻomau ʻo ia i kona kaulana i waena o nā mea hoʻohana ʻōpio a i ʻole e nalowale ana ma ke ʻano he ʻano AI ʻē aʻe.

Nā Puna: Similarweb