Loaʻa ʻo Character.ai i ka honua ma ChatGPT ma ka hoʻohana ʻana i ka polokalamu kelepona

ʻO Character.ai, ka mea hana AI app e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻolālā i kā lākou mau kiʻi AI ponoʻī, ke ʻike nei i ka ulu nui o ka hoʻohana ʻana i ka polokalamu kelepona. Wahi a kahi loiloi hou e ka hui ʻike mākeke ʻo Similarweb, ʻo ka iOS a me nā polokalamu Android no Character.ai i kēia manawa he 4.2 miliona mau mea hoʻohana ikaika ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, i hoʻohālikelike ʻia me ChatGPT kokoke i 6 miliona mau mea hoʻohana ikaika ma US.

ʻOiai ʻoi aku ka maikaʻi o ka ulu ʻana o Character.ai, mālama mau ʻo ChatGPT i kahi noho nui ma ka pūnaewele, ʻo ia paha ma muli o ka makemake o nā mea hoʻohana o Character.ai e kūkulu a launa pū me AI chatbots ma kā lākou mau polokalamu kelepona ma mua o kahi pūnaewele. Ma ke ao holoʻokoʻa, ʻoi aku ʻo ChatGPT ma mua o Character.ai ma ke ʻano o ka hoʻohana kelepona ʻana, me 22.5 miliona mau mea hoʻohana ikaika no ChatGPT i hoʻohālikelike ʻia me 5.27 miliona no Character.ai.

ʻO kahi hiʻohiʻona hoihoi ʻo ia ʻo Character.ai e huki i kahi demographic ʻōpio i hoʻohālikelike ʻia me nā polokalamu AI ʻē aʻe, me ChatGPT. Ma kahi kokoke i 60% o ka lehulehu pūnaewele o Character.ai e hele mai ana mai ka 18-24-makahiki makahiki bracket, i hoʻomau mau ʻia e like me ka hōʻole ʻana o ka pūnaewele pūnaewele o ChatGPT. I Iulai, ʻo 18-24 mau makahiki he 27% wale nō o ka holo pūnaewele o ChatGPT.

Ua hōʻike pū ʻia ka loiloi he haʻahaʻa haʻahaʻa nā mea hoʻolako AI ʻē aʻe i waena o nā ʻōpio ʻōpio. ʻO Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic, a me Google's Bard he haʻahaʻa haʻahaʻa loa (mai ka 18.46% a i ka 25.3%) o ka demographic 18-24 i hoʻohālikelike ʻia me Character.ai's 60%.

Ua ʻike ʻo ChatGPT i ka emi ʻana o nā kipa pūnaewele puni honua no nā mahina ʻekolu i hala iho nei, akā hōʻike ka ʻikepili o Similarweb i nā hōʻailona o ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻomaka ʻana o ka makahiki kula. ʻO Character.ai, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, mālama ʻia ka hoʻohana ʻana i ke kauwela ma muli o ka nānā ʻana i ka leʻaleʻa ma mua o ka lilo ʻana i mea kōkua home a i ʻole kōkua noiʻi.

Loaʻa i ka Character.ai ka mana ikaika no ka ulu ʻana o ka waihona mea hoʻohana ma hope o kāna $150 miliona ma ke kālā Series A, e hoʻolilo ana i ka hoʻomaka ʻana he $1 biliona. Kūlana ka app ma waena o nā mea hana ʻano AI ʻē aʻe, me kāna mea hoʻokumu ʻo Noam Shazeer a me Daniel De Freitas, he mau loea AI ma Google ma mua.

ʻOiai ʻaʻole maopopo ka hoʻokomo ʻana o Character.ai i ka wā e hiki mai ana, ua ʻike ʻia nā mea hoʻokumu o ka app ma ke ʻano he trailblazers ma ke kahua AI, a ʻo ka hoʻomaka ʻana he lumi mau no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka nui o nā mea hoʻohana e hana a hui pū me kāna mau ʻano.

Puna: Similarweb, Reuters