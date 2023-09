Ua hoʻolaha ʻo AGC, kahi mea hana honua o ke aniani, kemika, a me nā mea ʻenehana kiʻekiʻe, ua hoʻohana ʻia kāna aniani Digital CurtainTM no ka Toyota's Century model, i hoʻonohonoho ʻia e hoʻokuʻu ʻia i ka makahiki 2023. ʻO kēia ka hōʻailona ʻana i ka manawa mua o ka mana kukui ua hoʻohana ʻia ke aniani ma nā ʻāpana puka kaʻa. ʻO ka lawe ʻia ʻana o Digital Curtain TM ma nā noho hope o ke kumu hoʻohālike Century e hiki ai ke hoʻomalu koke i ka hoʻouna ʻana i ka māmā a me ka ʻike, e hoʻonui ai i ka ākea a me ka hōʻoluʻolu o ka hale o loko.

ʻO ka Digital Curtain TM kahi ʻano aniani hoʻomalu māmā e hoʻemi ana i ka wela a me ka ʻālohilohi o ka lā me ka hāʻawi ʻana i ka pilikino i loko o ke ʻano pohihihi a me ke ʻano o ka wehe ʻana i ke kūlana maʻemaʻe. ʻAʻole e like me ke aniani hoʻomalu māmā i hoʻohana ʻia e like me nā puka makani paʻa, hāʻawi ʻo Digital CurtainTM i ka lōʻihi o ke kemika a me ka lōʻihi mechanical, e kūpono ana ia no ka ʻike lōʻihi ʻana i nā ʻano o ka wā. Eia kekahi, ʻo ka hoʻolālā ʻana o ke aniani pukaaniani, me kāna ʻano hiʻohiʻona ʻeleʻele ʻeleʻele lahilahi a maʻemaʻe, hoʻokō i ka hanohano o ke kumu hoʻohālike Century.

ʻO ka hoʻokō ʻana o Digital Curtain TM e hoʻopau i ka pono o nā malu a hana i kahi nui, ʻoi aku ka holomua, a me ka ʻoluʻolu o ka noho hope, ʻoiai e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻonui pilikino. Ke koi nei ka ʻoihana kaʻa i nā hoʻonā aniani ʻoi aku ka maʻalahi a me nā ʻano like ʻole, manaʻo ka AGC Group e hāʻawi i ka hoʻokō ʻana i kahi hui neʻe hou ma o ka hāʻawi ʻana i nā mea pono a me nā hoʻonā.

ʻO ke aniani aniani laminated me kahi kiʻiʻoniʻoni kūikawā i hoʻopaʻa ʻia ma waena o nā ʻāpana aniani ʻelua. Loaʻa i kēia kiʻiʻoniʻoni kekahi mea kūikawā e hōʻemi ana i nā kukuna UV ma kahi o 99% ma nā ʻano dimmed a me nā ʻano transmissive. Hiki ke ho'omalu 'ia ka pu'unaue a me ka ho'onohonoho 'ana o ka mea kūikawā i loko o ke ki'i ma o ka volta, e 'ae ai i ka ho'ololi koke 'ana ma waena o ka mode dimmed a me ka transmissive.

Ma ke ʻano dimmed, hoʻonohonoho pono ʻia ka mea kūikawā, hoʻopuehu i ka mālamalama a hoʻohuli i ke aniani opaque e hōʻemi i ka ʻālohilohi, wela, a mālama pono i ka pilikino. Ma keʻano transmissive, ke hoʻohanaʻia ka volta i ke kiʻiʻoniʻoni, ua hoʻohālikelike ka mea kūikawā i kaʻaoʻao hoʻokahi, eʻae ana i ka māmā e hele i loko o ke aniani a maopopo.

'O ka holo'oko'a, 'o ka ho'ohana 'ana i ke aniani ho'omalu kukui TM o AGC i ke kumu ho'ohālike o Toyota's Century e hō'ike ana i kahi holomua o ka 'enehana aniani ka'a, e hā'awi ana i ka 'ike i loko o ka 'olu'olu a me ka versatile no ka po'e e pili ana i ka mālamalama mālamalama, ka 'ike, a me ka pilikino.

Puna: AGC (ʻaʻohe URL i hāʻawi ʻia)