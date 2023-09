ʻIke ʻia nā moʻolelo a ʻApelika i ka makahiki kikohoʻe i nā mea hou a me nā kumuhana

ʻO ka haʻawina lōʻihi puke mua o nā palapala kikohoʻe ma ʻApelika, "African Literature in the Digital Age: Class and Sexual Politics in New Writing mai Kenya a me Nigeria," ke loaʻa nei ka manaʻo hoʻonaʻauao koʻikoʻi. Ua kākau ʻia e Shola Adenekan, he mea kākau moʻolelo mua a he kumu aʻoaʻo o nā haʻawina ʻApelika, ke nānā nei ka puke i ke kuleana o ka pūnaewele a me nā media hou i ka hoʻokumu ʻana i nā mea hou no ka palapala ʻAmelika.

ʻO ka hoʻoikaika ʻana o Adenekan e kākau i ka puke i loaʻa mai i kāna mau ʻike ponoʻī me ka pūnaewele a me nā pilina āna i hana ai me nā mea kākau a me nā mea noʻonoʻo ma o nā leka uila listservs a me nā paepae pūnaewele. Ua ʻike ʻo ia i ka piʻi nui ʻana o nā palapala ʻApelika e paʻi ʻia ana ma ka pūnaewele, ma nā paepae e like me nā blogs, nā pūnaewele, a ma hope aku, nā paepae media e like me MySpace, Facebook, a me Tumblr.

Ua hāʻawi ka ʻāina kikohoʻe i kahi ākea hou aʻe no kēia mau leo ​​e puka mai ana, no ka mea, ua lilo ko lākou poʻe ʻike mua i ka lehulehu kikohoʻe ʻApelika ma mua o nā mea hoʻopuka kuʻuna. ʻO ka hapa nui o nā mea kākau a me nā mea noʻonoʻo he mau wahine a me nā poʻe ʻApelika i manaʻo ʻia ʻaʻole pono nā hana e nā mea hoʻopuka kuʻuna. ʻO nā paepae e like me ka blog a Sokari Ekine, ka moʻomeheu a me ka moʻokalaleo, hāʻawi i nā wahi no nā mea kākau queer mai Kenya, Somalia, a me ʻApelika Hema e hoʻopili a kaʻana like i kā lākou hana.

Ua hoʻopilikia nui ka pūnaewele i ka palapala Kenyan a me Nigerian. No ka laʻana, ua paʻi mua ʻia nā hana mua a ka mea kākau moʻolelo Nigerian ʻo Chimamanda Ngozi Adichie ma ka pūnaewele, aʻo ka mea kākau moʻolelo Kenyan ʻo Billy Kahora i ulu ʻia mai kahi ʻāpana i paʻi ʻia ma kahi moʻomanaʻo i kēia manawa. ʻO nā makasina kikohoʻe ʻApelika e like me African Writers, African Writing, a me Kwani kekahi hana koʻikoʻi i ka hāʻawi ʻana i nā kahua no nā mea kākau ʻAmelika paʻa i kēia lā.

Ua loaʻa i ka Queer activism kahi home i ka lewa uila. He nui nā mea kākau queer, i alo i ka homophobia, ua neʻe i ʻEulopa a me ʻAmelika akā hoʻomau i ka hakakā ʻana i ka hoʻokae. Ua ʻae ke kahua pūnaewele iā lākou e haʻi i kā lākou ʻike a hōʻike i ka waiwai o ke ola ʻAmelika. ʻO nā hana a nā mea kākau queer e like me Keguro Macharia, Sokari Ekine, Shailja Patel, Unoma Azuah, a me Romeo Oriogun he kumu hoʻomaka no ka hoʻomaopopo ʻana a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka digital Africa, e hōʻike ana i ka intersection o queerness, politika, a me nā pono kīwila.

He kuleana ko ka papa ma ka ʻāina palapala kikohoʻe. ʻOiai e hoʻohana ana nā miliona o ʻApelika mai nā ʻano like ʻole i ka pūnaewele, ʻo ka nui o nā paionia o nā kaiāulu palapala kikohoʻe e hele mai ana mai kahi papa waena paʻa. Loaʻa pinepine kēia mau mea kākau i ka pono e lilo i mau ʻelele moʻomeheu no ka ʻāina a hiki ke kūkākūkā i nā kumuhana kapu e like me ka moekolohe i kā lākou hana.

Manaʻo ʻo Adenekan e hoʻoikaika kāna puke i nā poʻe ʻē aʻe e ʻimi i ke ola kikohoʻe a me ke ola queer i kā lākou kākau ʻana. Hoʻoikaika ʻo ia i ke koʻikoʻi o ke aʻo ʻana i ke ola o ʻApelika i kēlā me kēia lā, e neʻe ana ma mua o ka nānā ʻana i nā mea kupanaha a me ka hana ʻana i nā hana o kēlā me kēia lā.

I ka hopena, ʻo "African Literature in the Digital Age" e hoʻomālamalama i ka mana ikaika a me ka hoʻololi ʻana o ka pūnaewele i ka hoʻokumu ʻana i nā palapala ʻApelika, e hōʻike ana i nā moʻolelo o ka poʻe ʻApelika queer a me nā leo e kūʻē i nā kuʻuna paʻi kuʻuna.

