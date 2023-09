Loaʻa ʻo Access Bio i ka Equity Stake ma CuraPatients e hoʻonui i ka ʻāpana mālama ola kino US.

Ua hoʻopaʻa ʻo Access Bio, kahi hui i hoʻokumu ʻia ma ʻAmelika i ka hoʻomohala ʻana i nā kits diagnostic e hiki mai ana, ua hoʻopaʻa ʻia kahi ʻāpana kaulike hou ma CuraPatients, kahi hui olakino olakino ma Kaleponi. ʻO ka loaʻa ʻana o ka manaʻo e hoʻolalelale i ke komo ʻana o Access Bio i ka ʻoihana mālama ola kino ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

Ua ʻike ʻia ʻo CuraPatients no kāna hoʻonā polokalamu-as-a-service (SaaS), i hōʻoia ʻia ma lalo o ka Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP). Hōʻoia kēia palapala hōʻoia e pili ana nā CuraPatients i kahi ala maʻamau i ka loiloi palekana, hōʻoia, a me ka nānā mau ʻana i nā huahana a me nā lawelawe. Hāʻawi ia i ka hui e komo i ka ʻike maʻi mai kēlā me kēia keʻena i loko o ke aupuni pekelala US, e hāʻawi ana i ka pono hoʻokūkū ma ka wahi o nā lawelawe mālama ola olakino o US.

Ma waho aʻe o kāna polokalamu i hoʻokumu ʻia AI, hāʻawi pū ʻo CuraPatients i ka lāʻau lapaʻau a me nā lawelawe hoʻokele maʻi maʻi maʻi i nā kaulahao lāʻau lapaʻau nui ma US ʻAe kēia i ka ʻoihana pilikino e hoʻohana i ka ʻoihana ʻoihana ʻo CuraPatients.

ʻO Access Bio, me kāna ʻano nui o nā huahana diagnostic, manaʻo e hoʻonui i nā synergies ma o ka hui pū ʻana me CuraPatients. Hoʻolālā ka hui e hoʻohana i ka palapala hoʻopaʻa ʻana o CuraPatients ma ke ʻano he ala hoʻolaha hou no ke kūʻai ʻana a me ka hāʻawi ʻana i kāna mau pahu diagnostic. Eia kekahi, manaʻo ʻo Access Bio e hana pū me CuraPatients e hoʻomohala i kahi kahua hoʻonā i hoʻohui ʻia no ka pale ʻana, ka maʻi maʻi, ke kau ʻana, a me ka mālama ʻana i ka wā e hiki mai ana.

"ʻO ka ʻenehana palekana holomua o CuraPatients, ka paepae lawelawe mālama ola kino, a me ka ʻoihana ʻoihana ma US e lilo i kumu paʻa no kā mākou hoʻonui ʻana i ka ʻoihana mālama ola kino," wahi a kahi luna o Access Bio. "Ma o ka launa pū ʻana me nā ʻoihana like ʻole, e hoʻomau mākou i ka wikiwiki i ko mākou hele ʻana i ka ʻoihana olakino olakino."

