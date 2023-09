Hoʻokipa ka Atlanta Journal-Constitution iā Imani Dennis lāua ʻo Abbey Edmonson i ka hui Digital

Hauʻoli ka Atlanta Journal-Constitution (AJC) e hoʻolaha i ka hoʻohui ʻana o Imani Dennis lāua ʻo Abbey Edmonson i kāna hui kikohoʻe. Ma ke ʻano he poʻe loea i ka ʻike pili pūnaewele, ʻo Dennis lāua ʻo Edmonson ke kuleana no ka hoʻolālā ʻana i nā paepae pūnaewele o ka lumi nūhou, me Facebook, Twitter, a me Instagram. E hui pū lākou no ka hōʻike ʻana i ka nūpepa kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka AJC a hana i nā ʻike kikohoʻe.

He mea kōkua nui ʻo Imani Dennis i ka AJC ma ke ʻano he freelancer a e hui pū ʻo ia i ka hui manawa piha. Ma mua o kona komo ʻana i ka nūpepa, ua hana ʻo ia ma ke ʻano he digital intern i ka makahiki 2020, loaʻa ka ʻike ma ka hoʻokele ʻana i ka media media, ka hoʻoponopono ʻana i ka homepage, a me ka hana ʻana i ka nūhou. Ua hana koʻikoʻi ʻo Dennis i ka uhi ʻana i ka mōʻaukala Pelekikena Pelekikena 2020. Ua ʻike ʻia kāna hoʻolaʻa a me kāna hana hoʻohanohano me nā makana e like me ka 2nd place for Best Entertainment Feature ma ka GSPA 2020 Better Newspaper Honors Awards.

ʻO Abbey Edmonson, me kahi kēkelē Master of Fine Arts ma ke kākau ʻana mai ke Koleke ʻo Savannah College of Art and Design, lawe mai i kāna mau talena hoʻomohala i ka hui pāpaho kaiaulu o ka AJC. Ua hana mua ʻo ia ma ke ʻano he kōkua hoʻoponopono no Invitation Magazines a ua lawelawe ʻo ia ma ke ʻano he alakaʻi hoʻokumu no ka Atlanta Legacy Trail. ʻO ka makemake o Edmonson ma mua o ke kākau ʻana; hoʻolilo ʻo ia i kona manawa kūʻokoʻa e kiʻi i nā kiʻi paʻi kiʻi a me nā kiʻi.

ʻO ka Atlanta Journal-Constitution kahi hui nūhou kaulana ma ka Hikina Hema e kālele ana i nā mea kūloko, e uhi ana i nā mokuʻāina a me nā aupuni kūloko, ka hoʻokele waiwai, ka ʻoliʻoli, a me nā haʻuki. Ke hooikaika nei kona hui o ka poe nupepa e wehe i ka oiaio, e pale i ka pono o ka lehulehu e ike, a e hoopaa i na alakai o ke kaiāulu i kuleana no ka lakou mau hana. Me ka mōʻaukala waiwai e huli ana i ka hoʻokumu ʻana o The Atlanta Constitution i ka makahiki 1868 a me The Atlanta Journal i ka makahiki 1883, ua hoʻokumu ʻo AJC iā ia iho he kumu hilinaʻi o ka nūpepa ʻoiaʻiʻo a hohonu.

Source: The Atlanta Journal-Constitution