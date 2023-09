ʻO ka Makemakika Makamae o Kakeya Sets

Ua hoʻopio ʻia ka poʻe makemakika e kekahi pilikia i kapa ʻia ʻo Kakeya conjecture, e pili ana i ka hoʻonohonoho ʻana o nā nila a me ko lākou hiki ke kahili i waho. ʻOiai he mea maʻalahi ka manaʻo ponoʻī, ʻo kona mau hopena i nā lālā like ʻole o ka makemakika he mamao a koʻikoʻi.

Aia ma ka puʻuwai o ka manaʻo Kakeya ka manaʻo o nā pūʻulu Kakeya, e pili ana i ka hoʻonohonoho ʻana o nā nila e hiki ke uhi i kahi wahi liʻiliʻi. Ua ʻike ka poʻe makemakika he liʻiliʻi loa kēia mau pūʻulu ma ke ʻano o ka ʻāpana a i ʻole ka leo, ma muli o ke ana i hoʻonohonoho ʻia ai lākou.

Hoʻokumu ka manaʻo ʻo Kakeya i ke kumu o kahi hierarchy o nā pilikia i ka loiloi harmonic, kahi lālā o ka makemakika e aʻo ana i ka hōʻike ʻana o nā hana ma ke ʻano he mau hana manawa. ʻO nā pilikia mua ʻelua ma kēia hierarchy, ʻo ia ka conjecture palena a me ka conjecture Bochner-Riesz, e pili ana i ke ʻano o ka hoʻololi ʻana o Fourier i ka hōʻike ʻana i nā hana ma ke ʻano he mau hawewe sine.

Inā he wahaheʻe ka manaʻo Kakeya, hōʻike ia ʻaʻole ʻoiaʻiʻo kekahi o nā manaʻo ʻē aʻe o ka hierarchy. ʻO ka mea ʻē aʻe, ʻo ka hōʻoia ʻana i ka ʻoiaʻiʻo o ka manaʻo Kakeya e hāʻawi i nā ʻike waiwai no ka poʻe makemakika e hana ana i kēia mau pilikia pili.

ʻO ka mea hoihoi, ua ʻike pū ka poʻe makemakika ua hiki ke hoʻohana ʻia nā ʻenehana i kūkulu ʻia no ka hoʻoponopono ʻana i ka manaʻo ʻo Kakeya i ke kumumanaʻo helu, kahi kahua pili ʻole. Ua wehe kēia i nā ala hou o ka noiʻi ʻana a alakaʻi i nā holomua nui i ka ʻepekema helu.

Hoʻomaka ka moʻolelo o ka manaʻo ʻo Kakeya me ka hoʻololi ʻo Fourier, kahi mea hana makemakika ikaika e hiki ai ke hoʻokaʻawale i nā hana i nā ʻāpana liʻiliʻi a nānā ʻia. Eia naʻe, ma nā ʻāpana he nui, ʻo ka hoʻohuli ʻana i ka hoʻololi Fourier hiki ke alakaʻi i nā hopena i manaʻo ʻole ʻia, hiki ke hoʻoponopono ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā pūʻulu Kakeya.

Ua hoʻokumuʻia ka pilina ma waena o ka manaʻo Kakeya a me ka manaʻo Bochner-Riesz, a me ka manaʻo hoʻopaʻa. Hāʻawi kēia mau kuhi i nā ala ʻē aʻe no ka hoʻihoʻi ʻana i ka hana kumu me ka ʻole o ka ʻike ʻana i nā haki a i ʻole nā ​​​​hewa.

ʻO ka pilikia o ka lei aliʻi ma ka hierarchy, i kapa ʻia ʻo ka conjecture smoothing kūloko, e kālele ana i ka hoʻopaʻa ʻana i ka nui o nā hoʻonā i nā hawewe nalu. Pili kēia manaʻo i ka geometry o nā laina i loko o kahi hoʻonohonoho Kakeya a ʻōlelo ʻo ia e ʻoi aku ka awelika o nā ʻano like ʻole o ka hopena i ka manawa.

Ke hoʻomau nei ke aʻo ʻana i nā hoʻonohonoho ʻo Kakeya a me kā lākou hopena i ka loiloi harmonic a me ke kumumanaʻo helu e hoʻopio i ka poʻe makemakika a puni ka honua. ʻAʻole hoʻohonu wale nā ​​mea hoʻonā i kēia mau pilikia i ko mākou ʻike ʻana i ke ʻano paʻakikī o ka makemakika akā loaʻa pū kekahi i nā noi kūpono ma nā ʻano like ʻole, mai ka physics a hiki i ka hana hōʻailona.

