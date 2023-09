E ʻike i ka Nostalgia me Vintage Easter Egg Mugs

Inā ʻoe i ulu ma ʻIlelani a hoʻolauleʻa i ka Easter, ʻike paha ʻoe i nā ʻeke i hele mai me kāu mau hua kokoleka. ʻO kēia mau kīʻaha, i hui pinepine ʻia me nā hua Nestlé a i ʻole Cadbury, ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o nā kīʻaha keʻokeʻo maʻamau e hoʻopiha nei i kā mākou kīʻaha no ko lākou ʻoluʻolu. Ua paʻa ka hapa nui o mākou i kēia mau pahu nostalgic no nā makahiki.

ʻO Mick, ka mea hōʻiliʻili o nā mea hou 90s Easter egg mugs, kaʻana like i kēia manaʻo. Ua hōʻiliʻili ʻo ia i kahi hōʻiliʻili nui i nā makahiki, me nā kīʻaha e hōʻike ana i nā Smarties, Jaffa Cakes, a me Mars bars. I kēia manawa, mākaukau ʻo Mick e hoʻokaʻawale i kāna hōʻiliʻili a kūʻai aku iā lākou ma kahi Pop Cup Shop ma Nick's Coffee ma Ranelagh i ka lā 23 Kepakemapa.

ʻO Mick a me kāna hoa ʻo Betzy he mau mea kūʻai aku i ka waina, ʻike pinepine ʻia ma nā mākeke flea mahina ma ka Liberties. I kēia manawa, e hāʻawi ana lākou ma kahi o 50 mugs no ke kūʻai aku, me kahi koho o nā ʻāpana lole i koho pono ʻia mai kā lākou ʻohi. ʻAʻole hoʻohana ʻia nā kīʻaha a i ke kūlana maʻemaʻe, mai ka €15 a i ka €30 no kēlā me kēia ʻāpana. Inā he ʻohi ʻohi a makemake wale paha ʻoe no ka hoʻopā ʻana i ka nostalgia i kāu kīʻaha, ʻo kēia mau mugs kahi ʻike kūpono.

I ka nīnau ʻia ʻana e pili ana i kona manaʻo e kūʻai aku i ka hōʻiliʻili, ua hōʻike ʻo Mick i ka hauʻoli a me ka makemake e ʻimi i nā hale hou no kāna mau kīʻaha aloha. Manaʻo ʻo ia he pā kokoleka punahele ka poʻe a pau, no laila, no ke aha e loaʻa ʻole ai kahi kīʻaha like? Eia hou, ʻaʻole hiki iā Mick ke ʻōlelo i ka emi ʻana o ka maikaʻi o nā ʻeke hua manu Easter i nā makahiki i hala. Hoʻomanaʻo ʻo ia e pili ana i ka nui a me ke ʻano o nā kīʻaha mai ka 90s a me ka hoʻomaka ʻana o 2000s, me ka ʻōlelo ʻana he subpar nā makana o kēia manawa.

ʻOiaʻiʻo, ʻo nā mugs o ka makahiki 2010 he mea hōʻeha loa. Loaʻa pinepine lākou i kahi kūpono no ke kīʻaha kī piha, a ʻo nā hemahema o ka hoʻolālā ʻana, e like me ka lehelehe i hoʻohuli ʻia, ʻaʻole ia e hoʻoneʻe wale i kā lākou aesthetics akā ke kau nei i kahi pōʻino olakino i ka wā e paʻa ana i nā mea inu wela. I ka hoʻohālikelike ʻana, ʻo ka hōʻiliʻili ʻana o Mick he mea hōʻike i ka ʻoihana kiʻekiʻe o ka wā i hala.

Inā makemake ʻoe i ke kūʻai ʻana i kekahi o kēia mau hua manu waina Easter Easter, e hoʻomanaʻo pono e holoi lima ʻia e hōʻoia i ko lākou ola lōʻihi. ʻO ka Pop Cup Shop ma Sepatemaba 23 ka wahi inā makemake ʻoe e hoʻohui i kahi paʻi o ka nostalgia i kāu hōʻiliʻili. Mai poina i kēia manawa e loaʻa ai kahi ʻāpana o ka mōʻaukala Easter egg mug.

