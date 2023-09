He mea hoʻoponopono Ising e pili ana i ka physics e pili ana i ka ʻenehana CMOS maʻamau

Ua hoʻomohala nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Minnesota i kahi mea hoʻoponopono Ising e pili ana i ka physics e pili ana i ka ʻenehana maʻamau complementary metal oxide semiconductor (CMOS). Hoʻolālā ʻia ka mea hoʻoponopono Ising no ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia optimization combinatorial ma o ka ʻike pono ʻana i ka hui maikaʻi loa o nā ʻano ma lalo o nā kaohi.

ʻO ke kī i ka hoʻonā ʻana i kēia mau pilikia paʻakikī, ʻo ia ka ʻōnaehana lako me kahi hoʻohui node āpau a pau, e hiki ai i nā kiʻi e hōʻike ana i nā ana o ka pilikia ke paʻi pololei ʻia ma ka lako kamepiula. Eia nō naʻe, paʻakikī ke kūkulu ʻana i nā lako pili āpau a pau i ka piʻi ʻana o ka helu o nā pilina ma kēlā me kēia node me ka helu o nā node i hui ʻia, e hopena i ka hoʻonui ʻana i ka hoʻouka uila a me nā lako ma luna.

ʻO ka mea hoʻoponopono Ising i hoʻomohala ʻia e nā mea noiʻi, aia nā oscillators apo i hui pū ʻia a me kahi hoʻolālā node pili āpau. Hoʻopili pū ʻia nā oscillators i loko o kahi laina crossbar, e ʻae ana i ka hoʻolaha ʻana o kahi hōʻailona oscillating ma nā ʻaoʻao ʻelua a me ke kūpaʻa. Ma ke kau ʻana i kahi kaapuni hui ma kēlā me kēia ʻaoʻao, ua hiki i nā mea noiʻi ke kūkulu i kahi kaapuni kahi e hiki ai i kēlā me kēia hōʻailona node ke kamaʻilio me nā hōʻailona node ʻē aʻe.

Ua hoʻāʻo ka poʻe noiʻi i kā lākou Ising solver ma ka hana ʻana i nā hana helu helu like ʻole a me ka palapala ʻana i nā pakuhi o nā ʻano nui a me nā density i kā lākou chip. Ua ʻike lākou ua ʻae ʻia kā lākou ala no ka hoʻopili pololei ʻana i nā kiʻi pilikia a hiki i 48 nodes, ʻo ia ka hoʻomaikaʻi nui ʻana ma mua o nā hoʻolālā mua.

I ka wā e hiki mai ana, hiki i ka chip i hoʻomohala ʻia e nā mea noiʻi hiki ke hoʻomaopopo i ka hana ʻana o nā mea hoʻoponopono Ising hou aʻe a me nā mea hiki ke hoʻoponopono pono i nā pilikia combinatorial optimization. Eia nō naʻe, aia nā pilikia e lanakila ai, e like me ka decomposing a me ka hoʻoponopono hou ʻana i nā sub-pilikia me ka ʻole o ka mōhai ʻana i ka pololei o ka hoʻonā ʻana, ka hoʻohālikelike ʻana i ka maikaʻi o ka hoʻonā ʻana o kā lākou hāmeʻa e kūʻē i nā algorithms optimization e loaʻa nei, a me ka ʻimi ʻana i nā ala ʻē aʻe e hoʻomohala i nā paona hoʻopili pilikia.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻomohala ʻana o kēia mea hoʻoponopono Ising e pili ana i ka ʻenehana CMOS maʻamau he hana hoʻohiki i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā hiki o nā kamepiula quantum a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i kā lākou hoʻolālā honua maoli no ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia optimization paʻakikī.

Puna: Hao Lo et al, He puʻupuʻu hoʻoponopono Ising e pili ana i nā oscillator apo i hui pū ʻia me kahi hoʻolālā hoʻonohonoho pili āpau a pau i ka 48-node, Nature Electronics (2023). DOI: 10.1038/s41928-023-01021-y