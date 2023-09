ʻO ka hoʻolālā LED hou e holomua i ka ʻoiaʻiʻo ma nā hōʻike immersive

Ua hoʻomohala nā mea noiʻi ma ke Kulanui ʻo Meijo a me King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) i nā diodes māmā a me nā ultra-liʻi liʻiliʻi i hiki ke hoʻonui i nā hōʻike immersive. Hāʻawi kēia mau LED i ke kiʻi ʻoniʻoni piha i ka hoʻonā kiʻekiʻe, he mea koʻikoʻi no nā ʻike maoli a hoʻonui ʻia. Ua hoʻopaʻa ka poʻe noiʻi i nā ʻāpana micro-LED uliuli, ʻōmaʻomaʻo, a me ka ʻulaʻula ma luna o ka substrate hoʻokahi a loaʻa i kahi kiʻekiʻe pixel o 330 pixels i kēlā me kēia ʻīniha.

ʻO ka gallium indium nitride semiconductors i hoʻohana ʻia i nā LED e hoʻokō i nā koi o ka hoʻonā, kikoʻī, a me ka laulā kala e pono ai no nā ʻike ʻike maoli. No ka loaʻa ʻana o ka hana maikaʻi loa, pono ia e kūkulu i nā LED ma ke ʻano he ʻāpana hoʻokahi ma ka substrate hoʻokahi, ma mua o nā mea ʻokoʻa.

He 486, 514, a me 604 nanometer ka lōʻihi o ka hawewe o nā LED, me kahi kikoʻī hoʻokuʻu haiki e hoʻokuʻu i ke kukui ʻulaʻula, uliuli a me ka ʻōmaʻomaʻo a hoʻokaʻawale i waena o lākou. ʻOiai aia kekahi mau nalu i hoʻokuʻu ʻia a ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka ʻulaʻula a me ka uliuli ma mua o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka ʻōmaʻomaʻo ma muli o ka pōʻino i ka wā o ka hana ʻana i nā mea hana, manaʻo ka poʻe noiʻi e hiki ke hoʻoponopono i kēia mau hemahema.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomohala ʻana o nā LED i hoʻomaikaʻi ʻia no ka hoʻokō ʻana i ka ʻike maoli pae aʻe i nā hōʻike immersive. Ma ka hoʻokomo ʻana i kēia mau LED i loko o nā noi metaverse hou, hiki i nā mea hoʻohana ke loaʻa nā ʻike immersive a ʻoi aku ka maikaʻi i ka pāʻani, nā mea hoʻonaninani, a me nā ʻano ʻē aʻe. Ke hana nei nā mea noiʻi i ka hoʻomākaukau ʻana i nā mea hana ma nā substrates sapphire cheap no ka hoʻohana pono.

Hōʻailona kēia hoʻolālā LED hou i kahi hana koʻikoʻi i ka hana ʻana i ka ʻōlinolino kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka wehewehe ʻana i nā hōʻike immersive, e wehe ana i nā mea hiki no nā ʻike ʻike ʻike maoli.

Puna: Ke Kulanui ʻo Meijo, Applied Physics Express (DOI: 10.35848/1882-0786/aced7c)