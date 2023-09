ʻO Chromecast hou me Google TV i manaʻo ʻia e hoʻokuʻu koke ʻia

E mākaukau paha ʻo Google no ka hoʻokuʻu ʻana i kahi Chromecast hou me Google TV. Wahi a nā hōʻike mai 9to5Google, kahi hiʻohiʻona kiʻekiʻe me nā wikiwiki i hoʻomaikaʻi ʻia e manaʻo ʻia e pā i ka mākeke i ka wā e hiki mai ana. Ma mua o kēia makahiki, ua ʻike ʻia kahi Chromecast hou ma ka Google Home app, e hōʻike ana aia kahi hoʻonui i ka hana.

I ka hoʻomohala hou loa, ua ʻike ʻo 9to5Google i kahi Chromecast hou me Google TV mamao ma ka Android 14 Beta. ʻOiai ke mālama nei ka mamao i kahi hoʻolālā maʻamau, hōʻike ia i kahi hoʻolālā hou. Hiki ke loaʻa kahi wikiō e hōʻike ana i ka mamao hou ma ka pūnaewele 9to5Google.

Eia kekahi, ua hoʻokumu ʻo Walmart i kāna dongle Google TV ponoʻī, ka Google TV Onn dongle, kūʻai ʻia ma $19.88 wale nō. ʻOiai ke kumu kūʻai haʻahaʻa, hāʻawi kēia hāmeʻa i nā hiʻohiʻona hoihoi, me ka hoʻonā 4K a me ka mana hana kūpono. ʻOiai ʻaʻole ikaika ia e like me ka $ 50 Chromecast me Google TV 4K, hāʻawi ka Walmart dongle i kahi koho koʻikoʻi no nā mea kūʻai kālā.

ʻO ka mea nui, ua haʻi ʻia ʻo Walmart e hana ana ma kahi polokalamu Google TV ʻē aʻe. Ua wehe ʻia kahi faila FCC i nā hoʻolālā no kahi lāʻau streaming TV Google e manaʻo ʻia e hāʻawi i ka wikiō HD a hiki ke kūʻai aku ma kahi o $15. Kūlike kēia neʻe me ka hoʻoikaika ʻana o Google e hoʻoikaika i kona kūlana ma ka mākeke TV Google.

No ka lā hoʻokuʻu paha, ua manaʻo ʻia e wehe paha ʻo Google i ka polokalamu Pixel 8 hou i nā mahina e hiki mai ana, e hāʻawi ana i kahi manawa kūpono e hoʻolauna pū ai i ka Chromecast hou. E makaʻala i nā mea hou e pili ana i kēia hoʻomohala hoihoi.

