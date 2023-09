ʻO Apple Inc: Ua ʻoi aku ka ʻoihana kūʻai ma luna o kāna waiwai kūpono?

Ma kēia ʻatikala, e hoʻohālikelike mākou i ke kumu waiwai o Apple Inc. (AAPL) ma o ka hoʻohana ʻana i kahi kumu hoʻohālike Hoʻokaʻawale Kūʻai (DCF). Noʻonoʻo ke kumu hoʻohālike DCF i nā kahe kālā i manaʻo ʻia e hiki mai ana o ka hui a hoʻemi iā lākou i ko lākou waiwai i kēia manawa.

No ka hoʻohālikelike ʻana i nā kahe kālā, hoʻohana mākou i kahi hiʻohiʻona 2-pae me ʻelua mau manawa o ka ulu ʻana. ʻO ka pae mua e hōʻike ana i ka ulu kiʻekiʻe, aʻo ka pae ʻelua e hōʻike ana i kahi pae ulu haʻahaʻa. Hoʻohana ʻia nā manaʻo loiloi inā hiki, a i nā hihia kahi i loaʻa ʻole ai, hoʻonui mākou i ke kahe kālā manuahi mua.

Ke manaʻo nei mākou ʻo nā hui me ka emi ʻana o ke kālā manuahi e hoʻolōʻihi i ko lākou helu o ka emi ʻana, a ʻo nā ʻoihana me ka ulu ʻana o ke kālā manuahi e ʻike i ka wikiwiki o ka ulu ʻana i ka manawa. Hōʻike kēia i ka ulu ʻana o ka ulu ʻana i nā makahiki mua ma mua o nā makahiki hope.

Hoʻemi ʻia nā kahe kālā e hiki mai ana i ko lākou waiwai i kēia manawa me ka hoʻohana ʻana i ka uku hoʻemi. Manaʻo mākou he ʻoi aku ka waiwai o kahi kālā i kēia lā ma mua o ke kālā i ka wā e hiki mai ana. ʻO ke kumukūʻai o kēia manawa o ka manaʻo o ke kahe kālā he 10 mau makahiki i helu ʻia he US $ 1.0 trillion.

Ma waho aʻe o nā kahe kālā no nā makahiki he ʻumi e hiki mai ana, helu mākou i ka Waiwai Terminal, e hōʻike ana i nā kahe kālā āpau e hiki mai ana ma mua o ka manawa he ʻumi makahiki. Hoʻohana ʻia ka nui o ka ulu ʻana no ka Terminal Value, e pili ana i ka awelika o ka loaʻa kālā o ke aupuni 10 makahiki. ʻO ka waiwai o kēia manawa o ka Terminal Value i manaʻo ʻia he US $ 1.5 trillion.

ʻO ka huina kālā o ka huina kālā, ʻo ia ka huina o ka waiwai i kēia manawa o nā kahe kālā a me ka waiwai o kēia manawa o ka Waiwai Terminal, ua helu ʻia he US $2.5 trillion. Ma ka puunaue ana i keia waiwai ma ka heluna o na mahele i koe, ua ike makou e kuai ana ka waiwai a puni ka waiwai kupono.

He mea nui e hoʻomaopopo he hiki ʻole ke kūpono nā loiloi, a hiki i nā manaʻo like ʻole ke hoʻopili i nā hopena. ʻAʻole noʻonoʻo ke kumu hoʻohālike DCF i ka pōʻaiapili ʻoihana a i ʻole nā ​​​​koi kapena o kahi hui e hiki mai ana. No laila, he mea koʻikoʻi e noʻonoʻo i nā kumu ʻē aʻe i ka wā e loiloi ai i ka hana kūpono o kahi ʻoihana.

I ka hopena, ʻoiai ke hōʻike nei ke kumu hoʻohālike DCF e kūʻai kokoke ana ʻo Apple Inc. Manaʻo ʻia e nānā i nā ʻano ʻē aʻe e like me nā pilikia, ka loaʻa kālā o ka wā e hiki mai ana ke hoʻohālikelike ʻia me nā hoa, a me nā manawa hoʻopukapuka ʻē aʻe.

Sources:

– Ke kumu hoʻohālike Wall St wale nō