Hoʻokuʻu ʻia nā huila wela: He mea hoʻoheheʻe Arcade maikaʻi i ʻoi aku ma mua o nā mea i manaʻo ʻia

ʻO Hot Wheels Unleashed he mea hoʻohauʻoli a nani hoʻi i ka arcade racer i ʻoi aku ma mua o nā manaʻo āpau. Me kona nānā ʻana i nā kikoʻī, nā koho hana maʻamau, a me ka vibe maikaʻi ʻole, ʻo kēia pāʻani pāʻani pāʻani he mea waiwai maoli.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o Hot Wheels Unleashed ʻo kāna mau kiʻi kupaianaha. ʻO nā hiʻohiʻona he mea ola loa lākou a aneane photorealistic i kekahi manawa. Mai nā ala i hoʻolālā maikaʻi ʻia a hiki i nā kaʻa nani i hana ʻia, ʻo kēlā me kēia ʻano o ka pāʻani he ʻahaʻaina ʻike.

ʻO ka hoʻopilikino kekahi lole ikaika ʻē aʻe o Hot Wheels Unleashed. Loaʻa i nā mea pāʻani nā koho he nui e hoʻopilikino i kā lākou mau kaʻa, mai ka hoʻololi ʻana i nā kala a me nā decals i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā ʻāpana hana. ʻO kēia pae o ka hana maʻamau e hiki ai i nā mea pāʻani ke hana maoli i kā lākou kaʻa iā lākou iho a hoʻohui i kahi papa o ka hohonu i ka ʻike pāʻani.

ʻOiai ua paʻa ʻia i kahi hōʻailona mea pāʻani, ʻo Hot Wheels Unleashed kahi mamao loa mai ka hopu kālā. Hoʻopaʻa ka pāʻani i ka hauʻoli a me ka hauʻoli o ka pāʻani ʻana me nā kaʻa Hot Wheels kino, me nā ala i hoʻolālā ʻia e hoʻonui i ka mea leʻaleʻa. ʻO ka pāʻani he wikiwiki a hauʻoli, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā hola leʻaleʻa no nā mea pāʻani o nā makahiki āpau.

ʻO ka hōʻuluʻulu manaʻo, ʻo Hot Wheels Unleashed kahi leʻaleʻa i manaʻo ʻole ʻia e hoʻohui i nā hiʻohiʻona kupanaha, ka hoʻoponopono nui ʻana, a me ka leʻaleʻa maʻemaʻe ʻole. Inā he mea makemake ʻoe i ka brand Hot Wheels a i ʻole e leʻaleʻa wale i nā pāʻani heihei arcade, pono e pāʻani kēia poʻo inoa no nā mea pāʻani pāʻani.

Nā wehewehena:

- Mea Hoʻokele Arcade: He ʻano pāʻani heihei i hōʻike ʻia e ka pāʻani wikiwiki, pinepine me ka physics maʻalahi a me ka hoʻoikaika ʻana i ka leʻaleʻa a me ka hauʻoli ma mua o ka ʻoiaʻiʻo.

- Kiʻi maoli: E pili ana i nā kiʻi kiʻi a i ʻole nā ​​hiʻohiʻona i ʻike maoli ʻia e like me nā kiʻi.

- he mau: ʻO ke ʻano o ka hoʻololi ʻana a i ʻole ka hoʻopilikino ʻana i kekahi mea e kūpono i nā makemake a me nā pono o kēlā me kēia.

- Lawe kālā: E pili ana i kahi huahana a i ʻole lawelawe i hoʻolālā wale ʻia e loaʻa kālā, pinepine ʻole ka waiwai maoli a i ʻole ka maikaʻi.

Sources:

Nānā: ʻAʻole i hāʻawi ʻia ke kumu kumu o kēia ʻatikala.