Ua loaʻa ʻo Baldur's Gate 3 i nā loiloi aloha, a manaʻo nui ka poʻe he pāʻani ia o ka makahiki. Ua ho'āla hou nā mea pāʻani i ke aloha o nā mea pāʻani no nā ʻike pāʻani lōʻihi. Eia naʻe, ua loaʻa i kahi mea pāʻani i kahi glitch i lawe i ka pāʻani i kahi pae hou o ka hilarity.

ʻO ka mea pāʻani, e hauʻoli nei i nā pāʻani modding, ua loaʻa i nā pilikia ʻenehana i ka wā ma mua. Akā ʻaʻohe mea i hiki ke hoʻomākaukau iā lākou no ka glitch a lākou i ʻike ai ma Baldur's Gate 3. Ma hope o ka pāʻani ʻana i ka pāʻani no kekahi manawa, hoʻomaha lākou, hoʻokomo i kekahi mau mods hou, a hoʻāʻo e hoʻomaka i kahi pāʻani hou. ʻO kā lākou kāhāhā, ua hoʻokipa ʻia lākou me kahi hiʻohiʻona ʻokoʻa ʻole - ʻewalu mau kāne ʻōlohelohe a me kahi kanaka deragona.

Pihoihoi akā leʻaleʻa, ʻaʻole hiki i ka mea pāʻani ke ʻakaʻaka a mahalo i ka lapuwale o ke kūlana. ʻAʻole maopopo iā lākou ke kumu o ka glitch, akā me he mea lā ua hoʻololi i ka mea nāna i hana i kēia ʻano me kēia ʻike i manaʻo ʻole ʻia. Ua like nā mea ʻōlohelohe me ka emoji kanaka kū, a ʻo nā kiʻi ʻehā ma ka ʻaoʻao i hoʻohui ʻia i ka hopena comedic.

Akā naʻe, ʻaʻole makemake ka mea pāʻani e hoʻopaʻa mau loa i kēia glitch ʻē aʻe. ʻO ka wehe wale ʻana i nā mods ʻaʻole i hoʻoponopono i ka pilikia. Pono lākou e hoʻouka i kahi faila mālama kahiko a haʻalele i ka pāʻani ma mua o ka hiki ke hoʻomaka i kahi pāʻani hou ma ke ʻano maʻamau. ʻO ka hope, ua hiki iā lākou ke hoʻi i ka mea nāna i hana i ke ʻano kumu a hoʻomau i kā lākou huakaʻi.

ʻOiai ua hāʻawi ka glitch i kahi manawa hilarious a poina ʻole no ka mea pāʻani, manaʻolana lākou ʻaʻole lākou e hālāwai hou. Hiki iā lākou ke hoʻomaka hou i ka pāʻani ʻana i ka Baldur's Gate 3, e ʻimi ana i ka hale hana a hana i nā ʻike kūʻokoʻa me ka ʻole o ka glitch ʻē aʻe e hoʻopau i kā lākou pāʻani.

He mea hoʻomanaʻo kēia glitch i loko o nā pāʻani i hoʻomaʻamaʻa ʻia a mahalo nui ʻia, hiki ke kū mai nā pōʻino i manaʻo ʻole ʻia a leʻaleʻa. Hoʻohui ia i ka nani a me ka hiki ʻole o ka ʻike pāʻani.

Sources:

– Destructoid