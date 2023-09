ʻO ka hopena o ka Touch ID: kahi huli ʻana i ka palekana kelepona

I nā makahiki he ʻumi i hala iho nei, ua hoʻololi nui ʻia ka palekana o ka atamai. Ma mua o ka lilo ʻana o ka Touch ID a me nā mīkini paʻi manamana lima i mea maʻamau, nui ka poʻe ʻaʻole pilikia i ka hoʻonohonoho ʻana i kahi PIN a i ʻole ʻōlelo huna no ka pale ʻana i kā lākou mau polokalamu kelepona. Eia naʻe, ʻo ka hoʻokomo ʻana o Touch ID ma ka iPhone 5S ma 2013 i hoʻololi i nā mea āpau.

Ma mua, ua loaʻa nā passcodes ma nā smartphones, akā ua ʻike ʻia lākou he pilikia. He mea maʻalahi ke paʻi ʻana i ka helu helu ʻehā i kēlā me kēia manawa āu e makemake ai e komo i kāu kelepona, ʻoi aku ka maikaʻi o ka noʻonoʻo ʻana i ka pinepine o ka poʻe i nānā i kā lākou mau polokalamu. ʻO ka hopena, ʻaʻole pilikia ka hapa nui o nā mea hoʻohana i ka hoʻonohonoho ʻana i kahi code.

Eia naʻe, me ka hoʻokomo ʻana o Touch ID, ua loli nā mea a pau. Ua ʻae ʻo Touch ID i nā mea hoʻohana e wehe koke i kā lākou mau hāmeʻa me ka pā hoʻokahi o ka pihi home, me ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana ʻike manamana lima. Hāʻawi ia i kahi ʻike hoʻopaʻa inoa maʻalahi a paʻakikī. He hopena koʻikoʻi ka kūleʻa o Touch ID ma ka mākeke kelepona, e alakaʻi ana i nā hōʻailona ʻē aʻe e like me Samsung a me Sony e hoʻopaʻa i nā mīkini manamana lima ma kā lākou mau polokalamu.

ʻAʻole i hoʻolaha wale ʻo Touch ID i ka laka ʻana o ka mea biometric akā ua hōʻailona pū i kahi huli e pili ana i nā ʻano o ka ʻikepili pilikino i mālama ʻia ma nā polokalamu kelepona. Ua hoʻolauna ʻo Apple i nā hiʻohiʻona e like me Apple Pay, hiki i nā mea hoʻohana ke hana i nā kūʻai kūʻai honua maoli me ka hōʻoia Touch ID. Ua wehe kēia i ke ala no ka hoʻokomo ʻana i nā biometrics i nā noi like ʻole, mai ka e-commerce a i ka waihona kālā pūnaewele, e ʻoi aku ka maʻalahi o ka palekana a me ka hoʻohana.

ʻOiai ʻaʻole ʻo Apple ka mea mua i hoʻolauna i ka ʻenehana scanning fingerprint, ʻo kā lākou hoʻokō ʻana i hoʻololi i ka palekana kelepona. Ua hoʻonoho maikaʻi ʻole ʻia a paʻakikī hoʻi ka hoʻohana ʻana i nā mana mua o nā manamana lima, ʻo ia ka mea e wehewehe ai i ke kumu ʻaʻole i loaʻa iā lākou ka traction a hiki i ka Touch ID i ka mākeke.

Hiki ke ʻike ʻia ka hopena o Touch ID i kēia lā, ʻoiai ʻo ka 99 ka nui o nā mea hoʻohana kelepona i kēia manawa e laka i kā lākou mau polokalamu, me nā manamana lima, PIN, a me nā ʻōlelo huna ke ʻano palekana kaulana loa. Ua lilo ia i ʻāpana koʻikoʻi o ka hoʻolālā smartphone a me ka palekana ma waena o nā hōʻailona like ʻole.

Ke hoʻomau nei ka kūleʻa a me ka mana o Touch ID i ka manaʻo o Apple i ka palekana a me ka pilikino o ka mea hoʻohana. I ka lilo ʻana o nā smartphones i mea nui i ko mākou ola i kēlā me kēia lā, ʻo ka pale ʻana i ka ʻike pilikino koʻikoʻi ka mea nui. He koʻikoʻi ko Touch ID i ka hana ʻana i nā polokalamu kelepona i ʻoi aku ka palekana a me ka hoʻohana ʻana i ke ala no ka holomua o ka wā e hiki mai ana i ka palekana kelepona.

