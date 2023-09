ʻO ka hōʻike huna ʻana o Kina o nā S&P 500 Stocks

Ua hōʻike ʻia kahi loiloi hou o ka S&P 500 e ka Investor's Business Daily he ʻumi mau waihona i ka papa kuhikuhi e hilinaʻi nui nei i ka loaʻa kālā mai Kina. Ua ʻike ʻia ka haʻawina ʻo nā hui e like me Qualcomm, Monolithic Power, a me Texas Instruments e hoʻonui i ka 27% o kā lākou loaʻa kālā mai Kina a i ʻole kona mau ʻāina.

ʻOi aku ka kiʻekiʻe o kēia mau helu ma mua o Apple, ka mea i ʻike pinepine ʻia me ka ʻike nui ʻana iā Kina. I ka ʻoiaʻiʻo, loaʻa wale ʻo Apple i ka 18.8% o kāna loaʻa kālā mai Kina i kāna hōʻike makahiki hou loa. ʻOiai ʻo kēia, ʻo nā hui he ʻumi me ka ʻike nui loa o Kina ua ʻike i kā lākou mau ʻāpana e piʻi aʻe e 30% i kēia makahiki, ma mua o ka S&P 500 holoʻokoʻa.

Eia nō naʻe, aia nā hōʻailona e hoʻomaka ana nā mea hoʻopukapuka e kūʻai i ka pilikia e pili ana i ka mākeke Kina. Ua hāʻule nā ​​māhele o Apple ma 3% ma hope o nā hōʻike e hiki ke kāohi ʻia kekahi o kāna mau huahana no ka hoʻohana ʻana e ke aupuni Kina. He hōʻailona paha kēia no ka hoʻololi ʻana i ka manaʻo e pili ana i nā pilikia pili i Kina.

ʻO kahi mea e hoʻonui ai i nā hopohopo e pili ana i ka hoʻopukapuka kālā ʻana ma Kina ʻo ka ulu lohi o ka hoʻokele waiwai i ʻike ʻia e ka ʻāina. I ka lua o ka hapaha, ua ulu ka hoʻokele waiwai Kina ma ka 3.2% wale nō, ʻoi loa ma lalo o kāna mau kūlana maʻamau. ʻAʻole ia wale nō ka hoʻopaʻapaʻa politika e hoʻopilikia i nā hui hilinaʻi ma ka mākeke Kina; ʻo ke olakino hoʻokele waiwai holoʻokoʻa o ka ʻāina kekahi mea e noʻonoʻo ai.

Hōʻike nui ʻia ka ʻenehana ʻenehana iā Kina, me 80% o nā ʻoihana he ʻumi i hōʻike ʻia e Kina i ka S&P 500 e hana ana ma kēia ʻāpana. ʻO Qualcomm, ka mea i loaʻa iā 63% o kāna loaʻa kālā mai Kina, ua ʻike i ka emi ʻana o ke kumukūʻai kumukūʻai e 3.2% i kēia makahiki. ʻO ka Monolithic Power, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ua ʻike i kāna mau ʻāpana e piʻi aʻe ma mua o 40% ʻoiai ʻo 52% o kāna loaʻa kālā mai Kina.

Ma keʻano holoʻokoʻa, ʻoiai ʻaʻole hopohopo nui nā mea hoʻopukapuka e pili ana i ko lākou ʻike ʻana iā Kina i kēia manawa, hiki ke loli kēia manaʻo ma muli o ka pilikia o ka pilina ma waena o ka US a me Kina a ke hoʻomau nei ka hoʻokele waiwai o Kina.

Puna: S&P Global Market Intelligence, Investor's Business Daily

Nā wehewehena:

- S&P 500: ʻO ka S&P 500 kahi papa kuhikuhi kūʻai waiwai e ana i ka hana waiwai o 500 mau hui nui i helu ʻia ma nā kālepa kūʻai ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

- Loaʻa: ʻO ka loaʻa kālā e pili ana i ka huina kālā i loaʻa e kahi hui mai kāna mau hana mua, e like me ke kūʻai ʻana i nā waiwai a i ʻole nā ​​​​lawelawe.

- Hōʻike Kina: ʻO ka hōʻike ʻana o Kina e pili ana i ke kiʻekiʻe o kahi hui e hilinaʻi ai i ka loaʻa kālā a i ʻole nā ​​​​hana ma Kina no kāna hana kālā.

- ʻĀpana: Ma ke kālā, pili ka ʻāpana i kahi ʻoihana kūikawā a i ʻole ʻāpana o ka hoʻokele waiwai. Hoʻokaʻawale ʻia ka S&P 500 i nā ʻāpana like ʻole, e like me ka ʻenehana ʻike a me ka mālama olakino, e pili ana i nā ʻano ʻoihana i hoʻokomo ʻia i ka papa kuhikuhi.