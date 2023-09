10 ʻO nā ʻoihana hou a hauʻoli a me nā kiʻiʻoniʻoni hoʻomaka e nānā ma Apple TV+

Ua puka mai ʻo Apple TV+ ma ke ʻano he mea pāʻani koʻikoʻi i ka ʻāina lawelawe streaming mai kona hoʻomaka ʻana i Nowemapa 2019. ʻOiai ua kū mua ʻo ia i nā pilikia e pili ana i ka ʻike, ua hoʻolilo nui ka paepae i ka papahana kumu kiʻekiʻe. Ma kēia ʻatikala, ua hoʻonohonoho mākou i kahi papa inoa o 10 ʻoihana hou a hoihoi a me nā kiʻiʻoniʻoni hoʻomaka i hoʻokuʻu ʻia ma waena o 2022 a me 2023.

ʻO kekahi o kēia mau kiʻiʻoniʻoni ʻo "Severance," kahi hōʻike e ʻimi ana i ka manaʻo o ka "hana-ola kaulike" ma kahi ʻano ʻoihana surreal. Hoʻokele ka poʻe kiʻi i ka manaʻo ma hope o kā lākou hana i ka wā e wehe ai lākou i nā wili a me nā hōʻike i manaʻo ʻole ʻia. ʻO kahi hoʻokuʻu kaulana ʻē aʻe ʻo "Super League: The War for Football," he docu-series e hopu ana i ka hopena o ka hoʻolaha ʻana o ka European Super League. ʻOiai ke hāʻawi nei i kahi hiʻohiʻona kaulike, ua ʻōlelo ʻia ka moʻo no ka ʻimi ʻole ʻana i nā hopena kālā no nā mea pā.

"The Beanie Bubble" i loko o ka Beanie Baby craze o nā '90s, e kālele ana i nā moʻolelo noʻeau o nā wāhine ʻekolu i hoʻokani i nā kuleana nui i ka holomua o Ty Warner. Eia naʻe, ua loaʻa i ka hōʻike ka hoʻohewa ʻia no ka manaʻo nui loa. ʻO kahi ʻē aʻe, ʻo "Blackberry" ka moʻolelo i ka piʻi ʻana a me ka hāʻule ʻana o ka hui kelepona paʻa mua, e hōʻike ana i ka hauʻoli o ka hana hou a me nā kuhi hewa i alakaʻi i kona hāʻule ʻana.

Hāʻawi kēia mau kiʻiʻoniʻoni i nā manaʻo like ʻole e pili ana i nā hoʻāʻo, lanakila, a me nā pilikia i ka ʻoihana ʻoihana. Inā makemake ʻoe i nā moʻolelo pilikino, nā moʻolelo ʻakaʻaka, a i ʻole nā ​​moʻolelo hoʻomanaʻo, aia kekahi mea no kēlā me kēia. Ke hoʻomau nei ʻo Apple TV + i ka hoʻonui ʻana i kāna waihona waihona a huki i nā mea nānā me kāna papahana kumu.

