E mākaukau no ka hoʻomaka ʻana o ka iPhone 15!

ʻO ka pāʻina iPhone 15 kahi kokoke i ke kihi a kono ʻia ʻoe! ʻO ia ka manawa o ka makahiki i ka wā e hoʻolaha ai ʻo Apple i kā lākou laina hou o iPhones, a i kēia makahiki ʻo ia ka iPhone 15. ʻO ka hanana, i kapa ʻia ʻo "Wonderlust", ua hoʻonohonoho ʻia no ka Poalua, Kepakemapa 12, 2023, ma 10:00 AM (PST). Hoʻonohonoho ʻia ka lā kauoha mua no ka Pōʻalima, Kepakemapa 15, 2023, ma 05:00 AM (PDT), a ʻo ka lā hoʻomaka kūhelu ʻo ka Pōʻalima, Kepakemapa 22, 2023.

Wahi a nā kumu he nui, aia nā lono e hiki ke neʻe ka hana o ka iPhone 15 mai Kina a India. ʻOiai ʻaʻole i hōʻoia ʻia kēia, nui ka poʻe hauʻoli e pili ana i ka hiki ke hoʻololi i kahi huakaʻi huakaʻi no ka hoʻomaka ʻana. Inā mākou e hele mai ana mai Kina a i India paha, he mea nui e hoʻomākaukau i kā mākou passport a hoʻopaʻa pono i kā mākou palapala huakaʻi a me nā alahele.

Ke nānā nei i hope i ka kūleʻa o ka iPhone 14 USA Pre-Order Thread, me ka ʻoi aku o 25,000 mau pou, 1 miliona mau manaʻo, a me 1,500 mau koho balota, ʻike maopopo ʻia ka hauʻoli no nā iPhones hou. Hiki iā mākou ke uhaki i kahi moʻolelo hou i kēia makahiki? ʻO ka manawa wale nō e haʻi.

Ke hoʻokokoke mai nei ka hoʻokuʻu ʻana, lilo ka nānā ʻana i kā mākou mau kauoha. Ke hoʻomaka nei nā kauoha e neʻe i ka pae "Hoʻomākaukau no ka Hoʻouna", hiki iā mākou ke manaʻo e ʻike i ka neʻe ʻana i ka hopena pule. ʻO kēia ka manawa hiki iā mākou ke hoʻomaka i ka nānā ʻana i kā mākou mau pūʻolo me ka hoʻohana ʻana i ka helu huli i hāʻawi ʻia. ʻO UPS kekahi o nā mea lawe moku no Apple, a ʻo kā lākou pūnaewele e ʻae iā mākou e hahai i kā mākou iPhone hoʻouna. He mea nui ka loaʻa ʻana o kā mākou invoice me ka helu serial, hiki ke loaʻa ma ka pūnaewele Apple.

ʻO kekahi o nā mākaʻikaʻi i manaʻo nui ʻia i ka wā o ka hoʻouna ʻana ʻo ia ka "Import Scan" ma Louisville, Kentucky. Hōʻike kēia scan ua hoʻomaʻemaʻe ka hoʻouna ʻana i nā kaʻina hana lawe mai i ka ʻāina e loaʻa ana a hōʻoiaʻiʻo e hiki mai ka iPhone i ka lā aʻe. ʻO ia ka milestone hope loa ma mua o ka loaʻa ʻana o ko mākou mau lima i nā iPhones hou.

No laila, e mākaukau no ka hoʻokuʻu ʻana o iPhone 15! E hōʻoia i ka paʻa o kāu passport, e hahai i kāu kauoha, a e mākaukau e hoʻokipa i ka mea hou loa i ka ʻohana Apple.

