ʻO nā hale lāʻau kahiko i ʻike hou ʻia e hōʻike i ke akamai o ke kanaka mua

Ua loaʻa i ka poʻe kālaihonua kahi ʻike makaʻala ma nā kapa o ka muliwai Kalambo ma Zambia. Ua ʻeli lākou i ʻelua mau lāʻau o ka ululāʻau hua nui i hana akamai ʻia a hui pū ʻia ma kahi o 500,000 mau makahiki i hala. Hōʻike kēia mau mea hana lāʻau i ka laʻana kahiko loa i ʻike ʻia o nā kānaka mua, ma mua o kā mākou ʻano ponoʻī, ke kūkulu ʻana i nā hale lāʻau. Hoʻopiʻi kēia ʻike i ka manaʻoʻiʻo e hele wale ana nā kānaka mua o ia manawa ma ke ʻano he poʻe hahai holoholona a ʻohi.

ʻO nā lāʻau i hoʻololi ʻia, i hana ʻia ma ka hoʻohana ʻana i nā mea hana pōhaku, ʻike ʻia he ʻano hana no kahi hale. Hōʻike kēia ua hoʻohana paha ka poʻe mua ma ke ʻano he ala ala ala ala e hoʻokele ai i nā wahi pulu. Manaʻo ʻo Larry Barham ʻo Archaeologist o ke Kulanui o Liverpool, ka mea kākau kumu o ka noiʻi i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Nature, hiki i ka paepae ke lawelawe i nā kumu he nui e like me ka mālama ʻana, kahi kumu no ka hale, a me nā mea hou aku.

Hāʻawi kēia ʻike i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i nā hiki ʻenehana a me nā ʻano o ko mākou mau kūpuna kanaka mua. A hiki i kēia manawa, ʻaʻole kakaikahi ka mālama ʻana i ka lāʻau ma nā wahi archaeological mai kēia au, no laila he mea paʻakikī ke hoʻomaopopo i ka hoʻohana ʻana o nā kānaka i kēia mea. Hāʻawi ka pūnaewele ʻo Kalambo Falls i kahi manawa kūʻokoʻa e loaʻa ai ka ʻike piha o ke ola o kēia poʻe.

ʻO Geographer a me ka mea kākau pū o ka haʻawina, ʻo Geoff Duller o Aberystwyth University ma Wales, wehewehe i ke ʻano o ka lāʻau ma ke ʻano he mea hana. Hiki ke hoʻohālikelike ʻia i nā ʻano like ʻole, e hoʻoikaika a paʻa. Hōʻike kēia ua loaʻa i nā kānaka mua nā mana noʻonoʻo ma mua o ka mea i manaʻoʻiʻo mua ʻia ma muli wale nō o nā hōʻike o nā mea hana pōhaku.

ʻOiai ʻaʻole i ʻike ʻia nā koena kanaka ma ia kahua, manaʻo ʻo Barham ua hana ʻia nā mea kiʻi e Homo heidelbergensis, kahi ʻano i ola ma waena o 700,000 a 200,000 mau makahiki i hala. He ʻano kino ʻokoʻa ko ka Homo heidelbergensis, ʻo ia hoʻi kahi kuamoʻo koʻikoʻi a me kahi pahu lolo nui.

Hōʻike ka ʻike i ka noʻonoʻo a me ka hiki o nā kānaka mua ke hoʻololi a hoʻololi i ko lākou kaiapuni. ʻO ka mea i loaʻa ma Kalambo Falls e hōʻike ana he hiki i kēia mau hominins kahiko ke hana i kahi kaiapuni i kūkulu ʻia, e hōʻike ana i kahi mākaukau noʻonoʻo ʻaʻole i hāʻawi mua ʻia iā lākou ma muli o nā mea hana pōhaku wale nō.

Hāʻawi kēia haʻawina i ka mālamalama hou i nā holomua ʻenehana a me ka paʻakikī moʻomeheu o ko mākou mau kūpuna kanaka mua. ʻO ka mālama ʻana a me ka loaʻa ʻana o kēia mau hale lāʻau kahiko e hoʻohui i kahi mokuna koʻikoʻi i ko mākou ʻike i ka mōʻaukala kanaka.

