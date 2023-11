Hōʻike ʻo James Webb Space Telescope i ka ʻike Kamahaʻo o ka Nebula Crab

Ua hōʻike ʻia kahi kiʻi hou loa i ka astrophotography i kahi kiʻi hou o ka Crab Nebula, i hopu ʻia e ka James Webb Space Telescope. Hāʻawi kēia kiʻi hoʻohiwahiwa i kahi hiʻohiʻona ʻike mua ʻole o kekahi o nā mea hoʻokalakupua i ka lewa pō.

Aia ma ka pu'uwai o ka nebula he hoku neutron pa'a a wili wikiwiki i kapa 'ia he pulsar. ʻO kēia mea ke koena o kahi hōkū nui i pahū ma kahi hanana supernova ma mua o hoʻokahi kaukani makahiki aku nei. ʻOi aku ka paʻakikī a hiki i kahi puna o kāna mea ke kaumaha i mau piliona mau tona.

E hoʻopuni ana i ka pulsar, he ao ʻōniʻoniʻo o nā ʻāpana i hoʻopaʻa ʻia e makani ma ka nebula, e hana ana i kahi ʻano waiu, e like me ka uahi. Hoʻokumu ʻia kēia mau ʻāpana e ke kahua magnetic ikaika o ka hōkū neutron a hana i nā pilina hoihoi i loko o ka lepo a me ke kinoea a puni.

ʻO ke ao nui o nā mea i haku ʻia me ka ionized sulfur, e ʻālohilohi ana i ka ʻalani i ke kiʻi, a me ka lepo, ʻike ʻia e like me nā hue melemele-'ōmaʻomaʻo. Hāʻawi kēia haku mele i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka hana ʻana a me ke kumu o ka nebula.

ʻO ka James Webb Space Telescope, kahi hoʻoikaika like ʻana ma waena o NASA, ka European Space Agency (ESA), a me ka Canadian Space Agency (CSA), ʻo ia ka mākaʻikaʻi kiʻekiʻe loa i kūkulu ʻia. ʻO kona aniani nui, ʻoi aku ma mua o 21 kapuaʻi ke anawaena, hiki i ke telescope ke hopu i ka mālamalama ʻoi aʻe ma mua o ka wā ma mua a nānā i nā mea i hana ʻia ma mua o 13 biliona makahiki i hala.

ʻAʻole like me kona mua, ʻo ka Hubble Space Telescope, ʻo ka James Webb Space Telescope ka hana nui i ka ʻano infrared spectrum of light. ʻOi aku ka lōʻihi o ka nalu infrared, hiki iā ia ke komo i nā ao honua me ka ʻoi aku ka maikaʻi a hōʻike i nā mea lani i hūnā ʻia mai nā ʻike kukui ʻike ʻia.

Ma waho aʻe o kāna aʻo ʻana i nā galaxies mamao a me nā hōkū, e hoʻololi ka telescope Webb i ko mākou ʻike i nā exoplanets. Hoʻolako ʻia me nā spectrographs ikaika, e kālailai i nā lewa o nā hōkū ma nā ʻōnaehana hōkū ʻē aʻe a e ʻimi i nā hōʻailona o ka noho ʻana.

Ke hoʻomau nei ka poʻe ʻepekema i ka ʻimi ʻana i ka honua ma o ka lens o James Webb Space Telescope, hiki iā mākou ke manaʻo i nā ʻike hou aʻe a me ka ʻike hohonu o ke ao a mākou e noho nei.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. Pehea ka mamao o ka Nebula Crab?

Aia ka Crab Nebula ma kahi o 6,500 mau makahiki māmā mai ka Honua.

2. He aha ka pulsar?

ʻO ka pulsar kahi hōkū neutron i hoʻohuli nui ʻia e hoʻokuʻu i nā kukuna o ka radiation electromagnetic. ʻIke ʻia kēia mau kukuna ma ke ʻano he puʻupuʻu mau o ka radiation.

3. No ke aha e hana nui ai ka James Webb Space Telescope i ka spectrum infrared?

ʻOi aku ka lōʻihi o ka nalu infrared ma mua o ke kukui ʻike ʻia, e ʻae iā ia e komo pono i nā ao cosmic. ʻO kēia ka mea e hiki ai i ke telescope ke nānā aku i nā mea i hūnā ʻia mai nā ʻike kukui ʻike ʻia.

4. He aha ke kumu nui o ka James Webb Space Telescope?

ʻO ke kumu nui o ka James Webb Space Telescope e ʻimi i nā pae mua loa o ka hoʻokumu ʻana o ke ao holoʻokoʻa, e aʻo i nā galaxies a me nā hōkū mamao, a me ka nānā ʻana i nā lewa o nā exoplanets e ʻimi i nā hōʻailona o ka noho ʻana.

5. Pehea ka ʻokoʻa o ka James Webb Space Telescope me ka Hubble Space Telescope?

He aniani ʻoi aku ka nui o ka James Webb Space Telescope ma mua o ka Hubble Space Telescope, hiki iā ia ke hopu i ka mālamalama a nānā i nā mea mamao. Hoʻohui ʻia, hana nui ka Webb telescope i ka spectrum infrared, ʻoiai ʻo Hubble e nānā nui i ka mālamalama ʻike ʻia.