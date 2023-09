Ke ʻimi nei i ka Evolution of Tomato: Mai ka Wild a hiki i ke Kupanaha

Ua alakaʻi nā mea noiʻi olaola ma ke Kulanui o Massachusetts Amherst i ka noiʻi ʻana i ka mōʻaukala evolutionary o nā tōmato, me ka wehe ʻana i nā pūʻulu o nā ʻano i alakaʻi i ka hoʻomohala ʻana i ko lākou ʻano ʻokoʻa. ʻO nā mea i ʻike ʻia, i paʻi ʻia ma Plants, People, Planet and The American Journal of Botany, e hoʻomālamalama i ka ulu ʻana o nā hua i ka nahelehele a hāʻawi i nā ʻike e hiki ke kōkua i nā hana hoʻomaikaʻi i ka wā e hiki mai ana.

Ua nānā ʻia ka haʻawina i nā ʻohana o nā tōmato hou, he nui nā ʻano hihiu i loaʻa ma ke kahakai komohana o ʻAmelika Hema. ʻOkoʻa loa kēia mau ʻano ʻāhiu mai nā tōmato a mākou i kamaʻāina ai i kēia mau lā. He liʻiliʻi lākou, ʻōmaʻomaʻo ke oʻo, a he nui ka ʻono a me ka ʻala.

No ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻololi ʻana mai kēia mau tōmato hihiu i ka hua ʻono a maikaʻi hoʻi a mākou e leʻaleʻa ai, ua aʻo nā mea noiʻi i nā maʻi evolutionary, ʻo ia nā ʻano o nā ʻano i hui pū ʻia i nā hua. ʻAʻole i ulu nā mea noiʻi mua i nā ʻano ʻōmato hihiu i mea e hōʻiliʻili ai i nā hōʻike o kēia mau maʻi.

Ua hōʻiliʻili ka hui i nā hua mai 13 mau ʻano ʻōmato hihiu a me nā ʻano like ʻole i loko o kēlā me kēia ʻano. Ua ulu lākou i kēia mau mea kanu a nānā i kā lākou mau hua no nā hiʻohiʻona e like me ke kala, ke ʻano, ke kō a me ka ʻakika, a me ka nānā ʻana i ka DNA. Ua ana pū ʻia a hoʻokaʻawale ʻia nā mea hoʻohuihui kūlohelohe e pili ana i ka ʻala o nā tōmato.

Ua hōʻike ʻia nā hopena he syndromatic nā ʻano e like me ka ʻala, ka ʻono, a me ka waihoʻoluʻu a aia ke kūlike ma waena o ke ʻano o waho o ka tōmato a me kona ʻono. Hāʻawi kēia noiʻi i ka ʻike piha ʻana i ka ʻokoʻa o nā tōmato hihiu mai kekahi i kekahi a me nā ʻano ʻano mahiʻai.

Ua pōmaikaʻi nō hoʻi ke aʻo ʻana mai ka ʻohi ʻana o Charles Rick, nāna i hōʻiliʻili i nā hua mai nā ʻano ʻōmato hihiu i kāna huakaʻi i ʻAmelika Hema. Ua ulu nā mea noiʻi i kēia mau hua i hōʻiliʻili ʻia me kā lākou iho a hoʻohālikelike i nā ʻano o nā ʻano ʻano like ʻole.

ʻAʻole wale kēia noiʻi e hoʻomālamalama i ka mōʻaukala evolutionary o nā tōmato akā loaʻa pū kekahi i nā hopena no ka hoʻoulu ʻana i nā ʻano huaʻai ʻoi aku ka momona a me ka hoihoi. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i nā ʻano e kōkua ai i nā ʻano maikaʻi o nā tōmato, hiki i nā ʻepekema ke hana i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻano ʻano maikaʻi no ka ʻai ʻana.