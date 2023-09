ʻIke ka poʻe noiʻi i ka papahana kūpono no nā neurons i nā holoholona maʻalahi

Ua ʻike ka poʻe noiʻi i nā hōʻike o nā cell like neuron i loko o nā placozoans, kekahi o nā ʻano holoholona maʻalahi. Ua ola nā Placozoans i loko o ke kai no nā haneli miliona mau makahiki, a he mea hiki ke lawelawe ma ke ʻano he papa hoʻolālā no nā ʻōnaehana nerve i loaʻa i nā holoholona paʻakikī, me nā kānaka. Ua paʻi ʻia kēia mau ʻike ma ka puke pai Cell.

ʻIke ʻia nā Placozoans e like me nā amoeba ma lalo o kahi microscope akā he holoholona maoli nō. Ua pili pili loa lākou i nā cnidarians (ʻo ia hoʻi nā anemone moana a me nā koʻa) a me nā bilaterians (vertebrates) i ka lāʻau o ke ola. ʻOiai ʻo nā moʻopuna holoholona ʻē aʻe he ʻōnaehana hopohopo e hoʻokele ʻia e nā neurons, ua manaʻo ʻia he ʻokoʻa nā placozoans a ʻaʻole loaʻa nā neurons.

Ma kahi o nā neurons, hoʻohana nā placozoans i nā cell peptidergic e hoʻoponopono i kekahi mau ʻano. Hoʻokuʻu kēia mau pūnaewele i nā kaulahao pōkole o nā waikawa amino e hoʻolaʻa ai i nā cell a puni, e like me ka hana a nā neurons i nā meaola paʻakikī. Ua alakaʻi kēia ʻano like i nā mea noiʻi e noiʻi hou aku, me ka manaʻo e hōʻike paha kēia mau cell i ka ʻōnaehana nerve o kahi kūpuna holoholona kahiko.

Ua aʻo ka hui noiʻi i ka hōʻike gene i loko o nā placozoans a ua ʻike ʻia he 14 mau ʻano peptidergic cell i mea nui no ke kūkulu ʻana i nā neurons i nā holoholona ʻē aʻe. Eia nō naʻe, ua ʻike lākou ʻaʻole i loaʻa i nā cell peptidergic i nā placozoans ka hana uila a me ka hiki ke loaʻa i nā leka, e hōʻike ana ʻaʻole lākou he neurons maoli.

Ma ka palapala ʻana i nā pilina kūpono ma waena o nā cell peptidergic a me nā cell ʻē aʻe i nā placozoans, ua ʻike nā mea noiʻi i kahi pūnaewele hōʻailona paʻakikī a me nā pālua kikoʻī o nā neuropeptides a me nā mea loaʻa. Kākoʻo kēia i ke kuhiakau o ka lolo kemika, e hōʻike ana i ka ulu ʻana o nā ʻōnaehana nerve mua ma ke ʻano he ʻupena pūnaewele i hoʻopili ʻia ma o nā hōʻailona kemika ma mua o nā hōʻailona uila.

Ke hoʻohālikelike nei i nā cell peptidergic i nā neurons i nā holoholona ʻē aʻe, ua ʻike nā mea noiʻi i nā mea like nui i ke ʻano o ka hoʻohana ʻana i nā genes, e hōʻike ana ua like nā ʻōnaehana nerve mua i nā mea i ʻike ʻia i loko o nā placozoans ma mua o ka hoʻololi ʻana i nā cell paʻakikī e hoʻouna i nā hōʻailona uila.

ʻOiai hiki ke maʻalahi nā placozoans e hoʻohālikelike ʻia me nā kānaka, ʻoi aku ko lākou paʻakikī ma mua o ka mea i manaʻo ʻia. ʻO ka noiʻi hou aʻe e pili ana i nā placozoans a me nā laina holoholona ʻē aʻe e hāʻawi i kahi ʻike maikaʻi aʻe o ka ulu ʻana o nā ʻōnaehana nerve a hoʻomālamalama i nā hana o nā neurons i loko o ko mākou lolo.

