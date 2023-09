Hoʻomaka ʻo XRISM Satellite e aʻo i ke ao holoʻokoʻa i nā kala like ʻole o nā kukui X

Hōʻuluʻulu manaʻo: Ua hoʻokumu ʻia ka satellite X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), kahi hana hui ma waena o ka Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) a me NASA me ke komo ʻana mai ka European Space Agency, i ka lā 6 Kepakemapa. ʻO ka mission a XRISM ka ʻike ʻana i nā lōʻihi nalu X-ray me ka pololei ʻole i ʻike ʻole ʻia a hāʻawi i nā ʻepekema i nā heluhelu hou o nā wahi wela a me ka ikaika o ke ao holoʻokoʻa. ʻAʻole e like me nā telescopes X-ray i loaʻa, hiki i ka XRISM ke hoʻokaʻawale i nā kala like ʻole o ke kukui X-ray, e wehe ana i ka nui o ka ʻike. ʻIke kāna mea hana i nā kukui X ma o nā hoʻololi wela liʻiliʻi, hiki iā ia ke ʻike i nā mea kemika i loaʻa i loko o nā mea a heluhelu i ka wikiwiki o nā neʻe kinoea. Manaʻo ka satellite e hāʻawi i kahi hiʻohiʻona hou o ke ao wela a me ka ikaika, ka nānā ʻana i nā pahū stellar, ka launa pū ʻana o nā lua ʻeleʻele, a me nā hui hui galaxy i nā kikoʻī like ʻole. E kālailai nā kānaka ʻepekema ma ke Kulanui o Kikako i nā ʻike mua a XRISM i nā pūʻulu galaxy nui a me nā pūʻulu, me ka manaʻo e hoʻomaopopo i ka pilina ma waena o nā lua ʻeleʻele supermassive a me kā lākou mau galaxies. E ana nō hoʻi ʻo XRISM i ka nui o nā mea kemika a hōʻike i ka hana kemika o kēia manawa o ke ao holoʻokoʻa. ʻO ka hoʻokuʻu ʻana i kahi satelite no ka nānā ʻana i ka X-ray mai ka lewa he paʻakikī koʻikoʻi ma muli o ka pale ʻana o ka lewa o ka Honua i nā kukui X. ʻO kēia ka hā o ka hoʻāʻo ʻana e hoʻomaka a hoʻohana i kahi satelite like me ka holomua, a ua manaʻo ka poʻe ʻepekema i ka hiki o XRISM.

