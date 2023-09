Hoʻohana ʻana i ka ʻike kamepiula no ka wehe ʻana i nā ʻike i loko o nā Bateri Lithium-Ion

Ua hoʻohana ka poʻe noiʻi i ka ʻike kamepiula, kahi ʻano o ke aʻo ʻana i ka mīkini, e loaʻa ai ka ʻike hohonu e pili ana i ka hana ʻana o nā pākahi lithium-ion rechargeable. Ma ka nānā pono ʻana i nā kiʻi ʻoniʻoni X-ray o nā electrodes pākaukau ma ke kiʻekiʻe nanoscale, ua wehe nā ʻepekema i nā kikoʻī kino a me nā kemika huna. Hiki i kēia holomua ke hoʻomaikaʻi i ka pono o nā pākahi lithium-ion, me nā noi ākea i ka hoʻomaopopo ʻana i nā ʻōnaehana paʻakikī e like me ka mahele cell i nā embryos.

ʻO ke aʻo ʻana, alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi mai ke Keʻena o Energy's SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford University, MIT, a me ka Toyota Research Institute, i kālele ʻia i nā ʻāpana lithium iron phosphate (LFP). ʻO nā ʻāpana LFP, i uhi ʻia me kahi ʻāpana lahilahi o ke kalapona no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka uila, ʻike pinepine ʻia i nā electrodes maikaʻi o nā pā lithium-ion.

No ka nānā ʻana i nā kaʻina hana o loko o nā pā, ua hana ka hui noiʻi i nā pūnaewele puʻupuʻu māmā me ʻelua mau electrodes i hoʻopuni ʻia e kahi solution electrolyte i loaʻa nā ion lithium manuahi. Ma o kēia hoʻonohonoho, hiki iā lākou ke hahai i ka neʻe ʻana o nā ion lithium i ka wā o ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana. ʻO kēia kaʻina hana, i kapa ʻia ʻo intercalation, pili i nā ion e komo a haʻalele i nā ʻāpana LFP.

He mea koʻikoʻi loa ʻo LFP i ka ʻoihana pākaukau ma muli o kāna kumu kūʻai haʻahaʻa, palapala palekana, a me ka hoʻohana ʻana i nā mea nui, e pili pono ana i ka mākeke kaʻa uila.

Ua hoʻomaka ka hui ʻana ma waena o nā mea noiʻi i ʻewalu mau makahiki i hala i ka wā i hui pū ai ʻo Polofesa MIT ʻo Martin Bazant a me William Chueh o Stanford i ko lāua ʻike i ka hoʻohālike makemakika a me ka microscopy X-ray kiʻekiʻe e aʻo i nā ʻāpana pākahi. Ma hope mai ua hoʻokomo lākou i nā mea hana aʻo mīkini e hoʻolalelale i ka hoʻāʻo ʻana i ka pākaukau a ʻike i nā ala hoʻopiʻi maikaʻi loa. ʻO ka haʻawina o kēia manawa e hoʻonui i ka ʻike ma o ka hoʻohana ʻana i ka ʻike kamepiula no ka nānā ʻana i nā kiʻiʻoniʻoni X-ray nanoscale mai 2016. ʻAe kēia ʻenehana i ka ʻike piha ʻana i nā hopena hoʻokomo lithium i loko o nā ʻāpana LFP.

Ma ka pixelating i nā kiʻi X-ray, hiki i nā mea noiʻi ke hopu i ka ʻike o nā ion lithium i kēlā me kēia wahi i loko o ka particle. Hāʻawi kēia iā lākou e hana i nā kiʻiʻoniʻoni e hōʻike ana i ke kahe o nā ion lithium i loko a i waho o nā ʻāpana i ka wā o ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana.

I ka nānā ʻana i nā kiʻi X-ray, ʻike nā mea noiʻi i ka neʻe ʻana o nā ion lithium i loko o ka mea i pili pono me nā simulation kamepiula i hoʻomohala mua ʻia e Bazant. Ua hoʻohana lākou i 180,000 pixels ma ke ʻano he ana e hoʻomaʻamaʻa i ke kumu hoʻohālikelike e wehewehe pono i ka thermodynamics nonequilibrium a me nā kinetics pane o ka mea pākaukau.

Eia hou, ua hōʻike ʻia ka haʻawina e pili ana nā ʻano like ʻole o ka hoʻopili ʻana o ka lithium-ion ma ka ʻili o ka ʻāpana me ka mānoanoa o ka uhi kalapona. Hōʻike kēia ʻike i ka hoʻonui ʻana i ka mānoanoa o ke kalapona i hiki ke hoʻonui i ka pono o ka pākaukau - kahi holomua nui i ka hoʻolālā pākaukau.

Hāʻawi nā hopena o kēia noiʻi i nā ʻike e pili ana i ka optimization o ka lithium iron phosphate electrodes a hōʻike i ka hiki ke aʻo ʻana i ka mīkini a me nā ʻenehana kiʻi holomua i ka wehe ʻana i nā mea huna o nā mea a me nā ʻōnaehana. ʻAʻole wale kēia holomua i ke ala no ka holomua ʻana i ka ʻenehana pākaukau akā paʻa pū kekahi i ka ʻōlelo hoʻohiki no ke aʻo ʻana i ke ʻano hoʻohālike i nā ʻōnaehana kemika a me nā ʻōnaehana olaola.

Source:

- Hoʻopuka Nūhou MIT

- Hoʻokuʻu ʻia ʻo Stanford University News

– Nature Journal