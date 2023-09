ʻIke ʻia ka haʻawina hou i nā pesticides pōʻino i ka bee pollen ma ʻIlelani

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e Trinity College Dublin a me Dublin City University i hoʻomālamalama i ka hopena pōʻino o nā pesticides ma nā ʻano pipi like ʻole ma Ireland. Ua nānā nā mea noiʻi i ka pollen hua mai 12 mau wahi like ʻole o ka ʻāina a nānā i nā pae o nā pesticides koena. Ua ʻohi pū lākou i ka pollen mai nā nalo meli a me nā bumblebees ma kēia mau pūnaewele.

Ua hōʻike ʻia ka haʻawina ʻo ka bumblebee pollen ka helu kiʻekiʻe loa o nā pūhui a me nā ʻike pesticide i hoʻohālikelike ʻia me nā ʻano pollen ʻē aʻe. ʻO ka mea nui e pili ana i ka loaʻa ʻana o nā insecticides neonicotinoid i loko o ka pollen bumblebee. ʻIke ʻia nā neonicotinoids i mea pōʻino i ka nalo a me nā holoholona ʻē aʻe.

ʻO ka mea i ʻoi aku ka pilikia, ʻo ka nui o nā pesticides i ʻike ʻia ʻaʻole i hoʻohana ʻia i nā kula kahi i hōʻiliʻili ʻia ai ka pollen. Hōʻike kēia i ka hoʻomau ʻana o kēia mau kemika i loko o ke kaiapuni no ka manawa lōʻihi a i ʻole ke koena mai nā mea kanu ma nā wahi ʻē aʻe i loko o ke ʻano hana ʻai o nā pi.

ʻO Elena Zioga, ka mea kākau mua o ka noiʻi a he moho PhD ma Trinity's School of Natural Science, i hōʻike i kona hopohopo e pili ana i nā ʻike. Ua hōʻike ʻo ia ʻaʻole i hoʻohana ʻia kekahi o kēia mau lāʻau pesticides i loko o nā māla i hoʻohālikelike ʻia no ʻekolu mau makahiki, e hōʻike ana e hoʻomau nā kemika ma nā ʻaoʻao o ke kula a i ʻole e hōʻiliʻili nā nalo i ka pollen i hoʻohaumia ʻia mai kēlā ʻaoʻao o nā māla i hoʻohālikelike ʻia.

ʻO kekahi ʻike koʻikoʻi o ka haʻawina ʻo ia ka ʻike ʻana o nā ʻano pi ʻokoʻa i nā ʻano pesticides like ʻole. Ua ʻike ʻia ka pollen ʻo Honeybee i ka nui o ka haumia me nā fungicides, ʻoiai ʻo ka bumblebee pollen i haumia nui ʻia me nā insecticides neonicotinoid.

Ua koʻikoʻi ʻo Zioga i ke koʻikoʻi o ka noʻonoʻo ʻana i nā ʻano pipi he nui i ka wā e loiloi ai i ka ʻike pesticide. Ua ʻōlelo ʻo ia ʻo ka hoʻohana ʻana i ka meli meli ma ke ʻano he ʻōlelo hoʻokahi no ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻike pesticide ʻaʻole ia e hāʻawi i kahi kiʻi piha. He koʻikoʻi ko ka meli meli a me ka bumblebees i nā lawelawe pollination a me ke kākoʻo ʻana i nā kaiaola ola olakino.

Hōʻike kēia haʻawina e pili ana i ka loaʻa ʻana o nā pesticides ʻino i loko o ka bee pollen ma Ireland. Pono e noiʻi hou aʻe no ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena lōʻihi o kēia koena pesticide i ka heluna pi a me nā mea olaola ākea.

Sources:

– Ke Kulanui ʻo Trinity Dublin

– Ke Kulanui o Dublin City