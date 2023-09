ʻO ka hale lāʻau kahiko loa e pili ana i ka hapalua miliona mau makahiki i ʻike ʻia ma Zambia

Ua loaʻa i ka poʻe kālaihonua kahi ʻike makaʻala ma ke kahua prehistorical o Kalambo Falls ma Zambia. Ua ʻike lākou i ka hale lāʻau kahiko loa i loaʻa, mai ka hapalua miliona makahiki. ʻO ka hale i mālama maikaʻi ʻia e hoʻomālamalama i nā mana holomua o ko mākou mau kūpuna kahiko. Hōʻike ka ʻike ua ʻoi aku ka ʻenehana ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma mua.

Ua ʻike ʻia ka hale lāʻau ma Kalambo Falls, aia ma kahi kokoke i ka palena me Tanzania. Ua manaʻo ʻia aia ma kahi o 476,000 mau makahiki ma mua o ka ulu ʻana o Homo sapiens. Hōʻike ka lāʻau i nā kaha ʻokiʻoki e hōʻike ana ua hoʻohana ʻia nā mea hana pōhaku e hoʻohui i ʻelua mau lāʻau nui. Ua manaʻo ʻia ua lawelawe ʻia ka hale ma ke ʻano he paepae, ala hele, a i ʻole hale kiʻekiʻe, i hoʻolālā ʻia e mālama i ko mākou mau kūpuna ma luna o ka wai.

Ma waho aʻe o ka hale lāʻau, ua loaʻa pū kekahi ohi o nā mea hana lāʻau me kahi wili a me kahi lāʻau ʻeli ma ke kahua. ʻOiai ua ʻike mua ʻia ka hoʻohana ʻana o nā kānaka mua i ka lāʻau i kēia manawa, ʻo ia ka mea maʻamau no nā kumu liʻiliʻi e like me ka hoʻomaka ʻana i ke ahi a i ʻole ka hahai holoholona.

ʻO ka mea kākau alakaʻi o ka noiʻi, ʻo Larry Barham mai ke Kulanui o Liverpool, ua ʻōlelo ʻo ka loaʻa ʻana o ka hale he "ʻike manawa" i hana ʻia i ka wā o ka ʻeli ʻana ma 2019. kahiko loa.

He mea paʻakikī ka mālama ʻana i ka lāʻau kahiko ma muli o kona ʻano e pala a waiho liʻiliʻi i ka moʻolelo mōʻaukala. Eia naʻe, ua manaʻo ʻia ʻo ke kiʻekiʻe o ka wai ma Kalambo Falls i ka mālama ʻokoʻa o ka hale i nā kenekulia.

Ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻoholo pololei i ka makahiki o ka hale lāʻau me ka hoʻohana ʻana i kahi ala hou i kapa ʻia ka luminescence dating. Ma ke ana ʻana i ka manawa hope loa i ʻike ʻia ai nā minerala i ka lā, ua ʻike lākou he 476,000 mau makahiki o ka hale.

Hāʻawi kēia ʻike i nā ʻike waiwai i nā hiki a me nā holomua ʻenehana o ko mākou mau kūpuna kahiko. Hōʻike pū ia i nā kānaka mua i loaʻa ka noʻonoʻo a me nā mākau e pono ai ke kūkulu i nā hale lāʻau paʻakikī ma mua o ka puka ʻana o Homo sapiens.

Sources:

– Nature Journal